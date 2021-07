Voici les smartwatches compatibles avec Google Wear OS 3

Une liste de smartwatches compatibles avec Wear OS 3 vient d'être dévoilée et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est très courte.

Google avait créé une grosse sensation durant son dernier événement I/O 2021 en annonçant un travail de fond sur Wear OS, une énorme refonte opérée en partenariat avec Samsung. L’on attend de voir, depuis lors, de quoi il retourne. Et l’on attendait surtout de savoir quels modèles de smartwatches auraient droit à cette nouvelle mise à jour majeure. Aujourd’hui, une première liste vient d’être dévoilée.

Une liste de smartwatches compatibles avec Wear OS 3 dévoilée

Il y a quelques semaines, durant la Google I/O 2021, Google annonçait un nouveau partenariat avec Samsung pour le wearable, les deux géants travaillant main dans la main sur une nouvelle plate-forme pour ce genre d’appareils, avec pour objectif de combiner le meilleur des deux mondes, à savoir Wear OS et Tizen. Cette nouvelle plate-forme garde son nom Wear OS, et plus précisément il s’agira de Wear OS 3.

Seulement trois modèles la composent !

Cela étant dit, nombreux étaient celles et ceux à s’interroger de la compatibilité des appareils existants. Auraient-ils droit à cette nouvelle plate-forme ? Il y a, comme à l’accoutumée, des bonnes et des mauvaises nouvelles sur ce point. La bonne nouvelle, c’est que, oui, certaines montres connectées existantes pourront bien être mises à jour vers cette nouvelle version majeure mais la mauvaise, c’est que la liste des montres compatibles est très, très réduite. Celle-ci ne comprend actuellement que les :

Mobvoi TicWatch Pro 3 GPS

Mobvoi TicWatch Pro 3 Cellular / LTE

Mobvoi TicWatch E3

Et c’est tout ! Autrement, parmi toutes les montres sous Wear OS existant sur le marché actuellement, seuls ces trois modèles auront droit à la mise à jour. L’annonce de Google précise par ailleurs que les futures smartwatches de Mobvoi et Fossil auront aussi droit à la mise à jour mais en ce qui concerne les modèles existant, il semblerait qu’il ne faille compter que sur ces trois-là.

Difficile de savoir précisément pourquoi cette liste est si courte mais si vous êtes de ceux qui ont une smartwatch sous Wear OS qui n’est pas dans cette liste et que vous voulez profiter de ce Wear OS 3, il vous faudra très certainement opter pour un modèle plus récent.