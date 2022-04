Voici le kit officiel de réparation de l’Apple iPhone

Apple dévoile son kit de réparation officiel pour iPhone, une bien belle bête, il faut le reconnaître.

Apple avait annoncé il y a quelque temps la mise en place d’un programme de réparation self service, programme permettant de mettre à disposition du grand public directement pas moins de 200 pièces officielles de l’iPhone. Ce nouveau programme n’est pour l’heure accessible qu’aux résidents des États-Unis, mais l’Europe devrait y avoir accès avant la fin de cette année. Voici que se dévoile le kit de réparation officiel.

Les iPhone 12, 13, SE sont les premiers appareils de la marque à la pomme à être pris en charge par ce programme, mais les Mac avec puce M1 devraient être les suivants. En plus des pièces de rechange, la firme de Cupertino propose un kit de réparation à 49 $ en location avec tous les outils nécessaires pour procéder à la réparation de manière aussi efficace que possible. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce kit est plutôt impressionnant, livré dans un étui Pelican, entre 16 et 20 kg sur la balance, pour des dimensions de 50×120 cm.

C’est là une très bonne idée, finalement. Les magasins de réparation n’ont pas toujours les outils spécifiques conçus par Apple pour maintenir fermement les appareils, appliquer une pression uniforme et autre. Ces outils doivent parfois être fabriqués pour un modèle en particulier et ne sont souvent disponibles que chez Apple.

Une bien belle bête, il faut le reconnaître

Les magasins les moins bien équipés peuvent même venir annuler la résistance à l’eau originale en intervenant dessus et de fait, introduire des risques de dommages ultérieurs. De la même manière, les écrans remplacés ont souvent besoin d’être calibrés et certains magasins n’ont pas l’équipement ou les connaissances nécessaires pour le faire.

De fait, c’est une initiative très positive pour les utilisateurs, particulièrement ceux qui vivent relativement loin d’un centre de réparation. Celles et ceux qui vivent dans une grande ville avec un Apple Store ont évidemment plus vite fait d’amener leur iPhone à réparer directement, mais si vous êtes loin, ce programme pourrait être très intéressant, si vous êtes capable de réparer vous-même.

Apple a publié un papier blanc avec moult détails, il serait de bon ton de le lire si vous envisagez de tester ce service un jour ou l’autre.