Voici le combo ultime pour jouer sans quitter son lit

Pour jouer à ses jeux vidéo préférés, il est préférable d'être correctement installé, dans un canapé devant son téléviseur ou à un bureau, dans un siège confortable. Certains apprécieraient certainement de pouvoir jouer sans quitter le confort de leur lit...

C’est le rêve de nombre de fans de jeux vidéo que d’avoir un setup parfait. Cela va de la configuration PC très performante ou la console qui va bien à la décoration de la pièce, éclairage compris. L’objectif étant de profiter d’une expérience ultime à chaque fois que vous lancez une partie. Les accessoires sont très importants. Les fabricants l’ont d’ailleurs bien compris et de nombreuses marques, pas uniquement spécialisées en jeux vidéo d’ailleurs, en proposent.

Le lit ultime pour les fans de jeux vidéo

Regardez par exemple ce qu’il est possible de réaliser en combinant certains de ces fameux accessoires. Rien de vraiment insolite ni de taillé sur mesure dira-t-on. Simplement un agencement bien étudié de divers éléments que l’on trouve facilement dans le commerce pour s’offrir le lit gaming ultime. L’image ci-dessus compile effectivement plusieurs produits d’une marque japonaise dédiée au mobilier gaming, Bauhutte – laquelle propose bureaux, fauteuils, costumes, accessoires, etc -.

Un savant assemblage de divers éléments disponibles dans le commerce

Ce genre de setup demande du temps, pour penser l’ensemble comme il se doit, et un certain budget, il faut l’avouer, mais une fois tous les éléments reçus et agencés, vous aurez alors à votre disposition dans votre chambre un lit duquel vous ne souhaiterez plus sortir. Le confort ultime selon certains. De grands écrans sous les yeux, de quoi se sustenter à portée de mains, un bras articulé pour profiter de son smartphone en restant allongé, tous les accessoires nécessaires à vos parties à moins d’un mètre de votre lit. L’image ci-dessus n’offre ici qu’une possibilité. Vous pouvez évidemment rajouter ou retirer ce que vous voulez et agencer le tout comme bon vous semble. Le plus dur sera de toute façon de vous décider à sortir du lit…