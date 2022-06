Voici la PS5 Slim dont vous rêvez très certainement

Voici la toute première PS5 Slim du monde. Une création très réussie, avec seulement 1,9 cm d'épaisseur.

S’il y a bien une critique que tous les possesseurs de PlayStation 5 peuvent adresser envers la console, c’est qu’elle est plutôt encombrante. Sony a pris l’habitude de proposer une version slim quelques années après le lancement du modèle original, certes, mais l’on aurait apprécié une machine un peu plus compacte. Le YouTuber DIY Perks a décidé de concevoir sa propre PS5 Slim. Et le résultat est bluffant.

Sony propose d’ordinaire une version slim de sa PlayStation quelques années après le lancement de son modèle initial. Malheureusement, pour la PS5, le moment n’est pas encore vu. Nous attendons tous une PS5 plus mince, qui rentrerait plus facilement dans un meuble quelconque. Le YouTuber DIY Perks en a probablement eu marre d’attendre et s’est lancé dans la fabrication de sa propre PS5 Slim. Il a donc démonté une PlayStation 5 et remonté les composants vitaux, en remplaçant quand c’était possible par des versions plus compactes, dans un châssis nettement moins volumineux. Le résultat est une machine affichant seulement 1,9 centimètre d’épaisseur.

Caser l’alimentation et le système de refroidissement de la console actuelle avec les autres composants n’aurait pas permis d’obtenir une machine si mince. Alors DIY Perks a mis au point son propre système de refroidissement et a décidé de déporter l’alimentation dans un boîtier externe, lequel peut facilement être placé derrière le téléviseur, pour disparaître de votre vue.

Un tel projet propose son lot de défis. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne fut pas simple à notre YouTuber ne parvenir à ses fins, mais il a réussi. Sa PS5 Slim est pleinement fonctionnelle. Et le système de refroidissement est plus efficace que celui de la PS5 standard, si l’on en croit le relevé de température qu’il a pris en testant sa création avec le jeu Horizon Forbidden West.

Malheureusement, cette PS5 Slim n’est vraiment pas facile à réaliser. Vous pouvez découvrir tout le processus de réalisation dans la vidéo ci-dessous si vous le souhaitez.