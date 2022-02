Voici la liste de tous les nouveaux Apple Mac qui devraient arriver cette année

Apple lancerait sept nouveaux Mac en 2022. Du choix pour tous les besoins et toutes les bourses.

Si vous cherchez un nouvel ordinateur Mac en 2022, vous avez de la chance parce qu’il semblerait que cette année soit l’une des plus riches en termes de rafraîchissement de machines de la marque à la pomme. Ou tout du moins est-ce ce qu’annonce le journaliste de Bloomberg Mark Gurman dans sa dernière newsletter Power On en date.

Si l’on en croit notre homme, souvent très au fait de tout ce qui concerne l’écosystème de la firme de Cupertino, il semblerait qu’il faille s’attendre à pas moins de sept nouveaux ordinateurs Mac avant la fin de cette année 2022. Parmi celles-ci, un nouveau Mac mini plus puissant, propulsé par une puce Apple Silicon M1 Pro et un autre modèle disposant, quant à lui, d’une puce M2. Il devrait aussi y avoir un rafraîchissement du MacBook Pro 13 pouces de 2020, une machine qui disposerait cette fois d’une puce M2.

Du choix pour tous les besoins et toutes les bourses

Les clients auraient aussi droit à une mise à jour de l’iMac 24 pouces, là encore avec une puce M2, suivi d’un redesign du MacBook Air. Celui-ci embarquerait dans son châssis la nouvelle puce M2 dont parlent de nombreuses rumeurs.

Pour celles et ceux qui voudraient quelque chose d’un peu plus puissant, Mark Gurman réitère que la firme de Cupertino devrait lancer un plus grand – et donc plus puissant – iMac Pro plus tard dans l’année, une machine qui proposera, au choix, une puce M1 Pro ou Max, ainsi qu’un Mac Pro à mi-chemin avec 2 à 4 puces M1 Max.

Bien évidemment, cette information est à prendre avec des pincettes, même si elle provient d’un journaliste qui vise très souvent juste. Mais si vous cherchez un nouveau Mac à acheter cette année, il semblerait que vous ayez l’embarras du choix.