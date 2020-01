Voici HoomBand, le bandeau qui veut vous aider à vous endormir

Les technologies modernes peuvent faire beaucoup pour nous, y compris dans le domaine de la santé et du bien-être. Sur ce dernier segment, on commence à voir des choses très intéressantes. CE n'est que le début. Voici par exemple un bandeau pour aider à vous endormir.

Pour certains, s’endormir est une vraie épreuve de force. Il faut parfois écouter de la musique ou un podcast pour réussir à tomber dans les bras de Morphée. Cela passe le plus souvent par l’utilisation d’écouteurs ou de casque. Et on ne plaisante pas avec le sommeil. Lorsque celui-ci n’est pas sain et suffisant, c’est tout le corps qui en pâtit. Les fondateurs de Mydodow profitent du CES 2020 pour dévoiler un bandeau très confortable baptisé HoomBand, pour écouter des histoires qui vont vous endormir tranquillement.

HoomBand, un bandeau qui raconte des histoires

De base, un bandeau est bien plus agréable à porter qu’un casque ou des écouteurs quand on est lit, tout le monde en conviendra. Celui-ci intègre des écouteurs ultra-plats enveloppés dans un tissu tout doux et très léger. Vous ne les remarquerez pas. Quant au contenu, sachez que le HoomBand embarque pas moins de 1 200 minutes (20 heures) d’histoires écrites par des spécialistes du sommeil et inspirées de l’hypnothérapie. Vous n’avez peut-être pas (plus) l’habitude d’écouter des histoires pour vous endormir, mais le HoomBand pourrait vous réconcilier avec cette pratique.

D’autant plus que le fabricant assure que ces histoires ont été imaginées pour vous libérer de vos angoisses et anxiétés et vous aider à vous détendre. À tester ! Et comparé à la plupart des gadgets électroniques dévoilés au CES, que ce soit dans le domaine du bien-être ou autre, celui-ci est très abordable puisqu’il est vendu 49€ seulement. Il est disponible en plusieurs tailles – parfait pour les grosses têtes -. Sachez aussi que vous pouvez en commander deux ou trois directement, avec un tarif avantageux. Direction le site officiel pour acheter le vôtre et vous endormir paisiblement. Satisfait ou remboursé sous 20 jours !