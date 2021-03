Voici DAEDALUS, le robot européen qui veut explorer les grottes de la Lune

L'exploration spatiale demande des moyens colossaux, et des technologies aussi diverses que variées. D'autant plus parce qu'il faut faire sans présence humaine, du moins dans la plupart des cas. Les robots sont alors tout désignés.

Pour pouvoir explorer au maximum l’Espace, il faut pouvoir faire sans l’Homme. Ce dernier n’est pas encore suffisamment équipé, pour se rendre sur place d’une part, et pour atteindre certaines zones spécifiques d’autre part. Les robots peuvent alors se révéler très utiles. L’ESA fonde ainsi de grands espoirs dans le robot DAEDALUS pour explorer les grottes de la Lune.

DAEDALUS, un robot pour explorer les grottes lunaires

Si des gens doivent rester sur la Lune pendant de longues périodes, il va falloir pouvoir utiliser les ressources présentes sous la surface de notre satellite naturel. Et un robot au design assez inhabituel pourrait aider dans cette mission. L’Agence Spatiale Européenne (ESA) a décidé de soutenir le projet DAEDALUS (Descent And Exploration in Deep Autonomy of Lunar Underground Structures). Il s’agit d’un robot ressemblant à une boule d’exercice pour hamster pensé et conçu par la Julius-Maximilians-University pour étudier les grottes lunaires.

Une mission qui pourrait être cruciale pour s’installer durablement sur la Lune

Cette boule de 18,1 pouces (46 cm) de diamètre est alimentée par un câble et utilise une combinaison de caméras stéréoscopiques et LiDAR pour cartographier l’espace souterrain environnant pendant qu’il évolue de manière autonome dans ledit environnement. Un dosimètre et des capteurs de température, quant à eux, permettent d’évaluer la dangerosité des grottes pour la vie humaine tandis que ses bras extensibles le rendent capable de tester la roche lunaire et d’ôter certains obstacles.

DAEDALUS est un concept de robot d’exploration qui intéresse fortement l’ESA mais rien ne saurait garantir qu’il se retrouve un jour à la surface de la Lune. Il pourrait en tous les cas être un outil crucial s’il devient réalité. Les chercheurs pourraient trouver des matériaux extrêmement bien préservés, et peut-être même de la glace. Certaines de ces grottes pourraient même faire de parfaits campements humains sur la Lune, dans la mesure où elles pourraient protéger des micrométéorites, des radiations et des températures extrêmes. Les explorateurs n’auraient alors pas nécessairement besoin de construire des habitats aussi élaborés puisqu’ils vivraient sous la surface.