Voici comment les voleurs d’iPhone au Brésil accèdent aux comptes bancaires des victimes

L'on sait aujourd'hui comment les voleurs d'iPhone au Brésil accèdent aux comptes bancaires de leurs victimes. Et la technique est étonnamment simple. Explication.

En juin, nous vous rapportions que les iPhone étaient revenus une cible de choix pour les voleurs au Brésil. Ceci pour une seule raison. Les smartphones de la marque à la pomme n’étaient pas volés pour être revendus mais pour servir de point d’entrée sur les comptes en banque des victimes. Ce qui permettait potentiellement de récupérer bien davantage d’argent que la revente de l’appareil.

La technique des voleurs d’iPhone au Brésil découverte

Cela étant dit, les autorités se demandaient jusqu’à présent comment faisaient les voleurs pour accéder aux comptes bancaires. Selon un rapport de Folha de S. Paulo, nous pourrions avoir la réponse. En effet, selon la police, l’un des gangs impliqués qui a été arrêté aurait partagé la technique en question, affirmant même que cette dernière fonctionne sur des appareils allant de l’iPhone 5 à l’iPhone 11.

On sait comment ils accèdent aux comptes bancaires des victimes

L’idée est la suivante : le voleur retire la carte SIM de l’iPhone et la place dans un autre téléphone. Il cherche ensuite sur les réseaux sociaux pour obtenir l’adresse email de la personne à qui appartient le téléphone et celle-ci utilisant le plus souvent la même adresse email que pour l’Apple ID, le voleur peut alors réinitialiser le mot de passe du compte Apple ID via un numéro de téléphone.

Avec ce nouveau mot de passe, le voleur peut accéder à iCloud Keychain pour visualiser les mots de passe stockés sur l’appareil. Certains utilisateurs vont même jusqu’à stocker des mots de passe dans l’application Notes. C’est un procédé finalement très simple qui utilise des fonctionnalités déjà en place, contrairement à d’autres techniques de piratage très évoluées qui impliqueraient du matériel, du code et autre.

Ceci étant dit, suite au premier rapport du journal brésilien, Apple avait déclaré qu’il allait simplifier le processus de déclaration d’un iPhone volé.