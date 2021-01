Voici à quoi pourrait ressembler macOS en réalité augmentée

Apple fonde de grands espoirs en la réalité augmentée. La firme de Cupertino prépare ses appareils pour en profiter. Ses logiciels devront aussi s'adapter...

La réalité augmentée est une réalité, si l’on peut dire, chez Apple depuis plusieurs années maintenant. L’intégration du LiDAR va clairement en ce sens. Et il ne fait aujourd’hui plus grand doute que la firme de Cupertino travaille à concevoir une paire de lunettes de réalité augmentée. Mais quid des logiciels de la marque à la pomme ? Voici à quoi pourrait ressembler macOS dans ce genre d’environnement virtuel.

Un concept de macOS en pure réalité augmentée

Avec des rumeurs suggérant aujourd’hui que les lunettes de réalité augmentée d’Apple pourraient arriver dès cette année, certains se demandent, à juste titre, à quoi pourrait ressembler les futurs appareils iOS et macOS avec l’accent mis sur la réalité augmentée. Le designer Dominik Hofacker, 24 ans seulement, dévoile un concept d’interface de macOS en totale réalité augmentée.

L’interface de demain ?

Dominik Hofacker a réalisé cette vidéo complète montrant à quoi pourrait ressembler macOS à travers une paire de lunettes de réalité augmentée. Au lieu d’avoir l’écran pour limiter ce que vous pourriez voir, la réalité augmentée viendrait permettre d’utiliser n’importe quelle surface de votre environnement proche comme écran pour macOS. Cela signifie que vous pourriez ouvrir n’importe quelle fenêtre, autant que vous le voulez, et les agrandir à loisir. Ce qui n’est pas sans rappeler l’interface dans le film Minority Report.

Cela étant dit, il est difficile de savoir si nous aurons effectivement ce genre d’interface dans un futur, proche ou non. Ceci dans la mesure où nous ne savons pas ce que ces lunettes de réalité augmentée selon Apple pourront faire ou non étant donné qu’il ne s’agit là, pour l’heure, que d’une rumeur. Certains précédents rapports affirmaient que le premier modèle, voire les premiers, ne serviraient que de simple écran, tout le traitement et les calculs étant effectués par l’iPhone. Il ne serait pas étonnant de se dire que l’on pourrait brancher pareillement les lunettes à un Mac.

Dans tous les cas, on profitera de ce concept comme il se doit, à savoir que ce n’est qu’un concept. Et qui sait, peut-être un jour Apple nous proposera d’utiliser ses Mac comme cela…