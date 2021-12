Voici à quoi pourrait ressembler le premier casque de réalité mixte d’Apple

Le casque de réalité mixte d'Apple ressemblera-t-il à cela ? Ce rendu 3D est basé sur les rumeurs qui circulent actuellement.

Si les nombreuses rumeurs qui circulent depuis plusieurs mois sont avérées, Apple pourrait lancer une toute nouvelle catégorie de produits, sous la forme de casque de réalité mixte. Cela étant dit, le mystère est encore entier, ou presque, concernant cet appareil. Et notamment quant à la forme qu’il pourrait avoir. Aujourd’hui, Ian Zelbo propose un rendu 3D de ce à quoi le casque de réalité mixte d’Apple pourrait ressembler basé sur ce que l’on croit savoir à l’heure actuelle.

Le casque de réalité mixte d’Apple ressemblera-t-il à cela ?

Et c’est ce qui est important ici. Il ne s’agit pas de concepts quelconques, mais bien d’un rendu réalisé à partir d’une information publiée par The Information. Autrement dit, ce que l’on voit dans l’image ci-dessus pourrait être assez similaire à ce que la firme de Cupertino s’apprêterait à commercialiser dans le courant de l’année 2022. Si tout ceci est avéré, il semblerait que la marque à la pomme ait puisé son inspiration dans divers produits, dont les AirPods Max et l’Apple Watch, particulièrement en ce qui concerne le bandeau.

Ce rendu 3D est basé sur les rumeurs qui circulent actuellement

Ce rendu nous montre aussi certains détails potentiels de design que la firme de Cupertino pourrait incorporer. Par exemple, il semble y avoir une grille au niveau des yeux du porteur du casque. Cela pourrait permettre de faciliter le refroidissement des composants internes, et éviter ainsi que l’ensemble ne chauffe trop après une longue période d’utilisation, par exemple.

Ce qui est aussi intéressant, c’est que Ian Zelbo fait référence à cet appareil avec le nom Apple View. Nul ne sait à l’heure actuelle s’il s’agit effectivement du véritable nom du futur casque d’Apple ou si c’est un nom qu’il a lui-même imaginé, mais il faut admettre que c’est un nom plutôt sympathique.