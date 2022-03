Voici à quoi pourrait ressembler le futur Apple Mac Studio

Un premier aperçu de l'Apple Mac Studio ? C'est ce qu'affirme le YouTuber Luke Miani.

Un rapport de la semaine dernière suggérait que la firme de Cupertino travaillait sur une nouvelle machine baptisée Mac Studio. Celle-ci serait un genre d’hybride entre le Mac mini et le Mac Pro, avec un ordinateur qui aurait la même forme, dans les grandes lignes, que le Mac mini, autrement dit petit et compact, mais qui offrirait de meilleures performances, comme le Mac Pro.

Un premier aperçu de l’Apple Mac Studio ?

Celles et ceux qui se demanderaient à quoi pourrait ressembler un tel produit savent qu’il leur faut attendre l’événement de ce soir, mais pour les plus pressés, sachez que le YouTuber Luke Miani a partagé ce qu’il affirme être le premier aperçu de cette machine, avec des rendus réalisés par Ian Zelbo. À première vue, celle-ci ressemblerait beaucoup à un gros Mac mini.

C’est ce qu’affirme le YouTuber Luke Miani

Et ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose parce que, toujours selon ces rendus, l’appareil semble très compact. Il devrait facilement pouvoir trouver sa place sur un bureau sans occuper trop de place. Luke Miani affirme par ailleurs que, en ce qui concerne l’encombrement au sol cet ordinateur serait très similaire au Mac mini avec puce M1 actuel, mais 10 centimètres plus haut.

Les Apple Mac mini sont souvent décrits comme des machines des plus standard, offrant aux utilisateurs une alternative à l’iMac et son design tout-en-un tout en proposant une solution plus permanente aux ordinateurs portables MacBook. Si ce Mac Studio est, comme il semblerait, plus puissant, nous pourrions avoir là un petit aperçu d’une autre machine très attendue, à savoir le Mac Pro avec puce Apple Silicon. Aux dernières nouvelles, celui-ci n’arriverait pas avant l’année prochaine, avec un tout nouveau design.