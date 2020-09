Voici à quoi pourrait ressembler le casque AirPods Studio

Apple a connu un énorme succès avec ses AirPods, ce qui a donné de grandes idées à la firme de Cupertino pour le marché des écouteurs et autres casques. Un casque AirPods Studio serait même en préparation.

Les rumeurs sont nombreuses quant aux projets de la marque à la pomme concernant les écouteurs et casques AirPods. Si l’on devait les croire, la firme de Cupertino travaillerait sur un casque circum-aural baptisé AirPods Studio. Aujourd’hui, grâce à une photo et une vidéo volées publiées par @choco_bit sur Twitter, nous pourrions avoir une idée plus précise de ce à quoi pourrait ressembler ce casque. Et il faut avouer que ce serait bien loin de ce à quoi nous aurions pu nous attendre.

Un premier aperçu du casque Apple AirPods Studio ?

La plupart des casques circum-auraux disposent d’oreillettes rondes voire ovales. Cela étant dit, si cette photo et cette vidéo sont avérées, Apple pourrait opter pour des oreillettes de forme rectangulaire. Une forme qui n’est certes pas conventionnelle sur ce segment mais qui a déjà été retenue sur le casque Bowers & Wilkins P5 notamment.

Cette forme d’oreillettes non conventionnelle mise à part, le reste de ce casque semble assez “normal”, avec un arceau rembourré dans les tons gris. D’ailleurs, selon @choco_bit, il s’agit du même matériau que celui que l’on retrouve sur l’enceinte connectée Apple HomePod. Pour savoir si l’ensemble est agréable à porter, il faudra attendre de pouvoir tester le casque.

Avec des oreillettes rectangulaires ?

Cela étant dit, ce casque pourrait être le tout premier casque circum-aural fabriqué par Apple. La firme de Cupertino a plutôt proposé par le passé des écouteurs, à moins que l’on ne prenne en considération la marque Beats rachetée il y a quelques années. Nul ne sait quand ce casque AirPods Studio pourrait voir le jour mais il y a de grandes chances que l’on en apprenne davantage durant l’événement dédié à l’iPhone qui devrait avoir lieu dans le courant du mois d’octobre. D’ici là, on prendra cette nouvelle information comme une simple nouvelle rumeur qu’elle est. À suivre !