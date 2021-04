Voici à quoi pourraient ressembler le nouvel Apple iMac

Dans quelques heures, Apple tiendra son événement Spring Loaded. De nouveaux produits devraient être annoncés. Peut-être de nouveaux iMac. Voici à quoi ils pourraient ressembler.

Aujourd’hui, les yeux seront braqués sur Apple qui organise son événement de printemps, sobrement baptisé Spring Loaded. Comme à l’accoutumée, de nouveaux produits devraient être officialisés. Outre les très attendus iPad, certaines rumeurs évoquent l’introduction de nouveaux iMac. À quoi pourraient ressembler ces machines ? Voici une réponse possible.

Voici à quoi pourrait ressembler le nouvel iMac

L’événement Spring Loaded d’Apple démarrera dans quelques heures et nombreux sont celles et ceux à l’attendre avec impatience. Parmi les produits qui devraient y être dévoilés, on pourrait citer un nouvel iMac. La firme de Cupertino ne l’a pas mis à jour depuis près de 10 ans, il est donc plus que temps qu’un nouveau modèle, avec un design flambant neuf, fasse son apparition.

Plutôt sympathique, non ?

Mais la question est désormais de savoir à quoi pourra ressembler cette machine. Grâce aux rendus préparés par ConceptsiPhone et Khahn Design, nous pouvons nous faire une idée un peu plus précise. Il est à noter que ces rendus sont des rendus conceptuels et non des rendus qui auraient fuité. Autrement, ce ne sont là que des visions d’artiste, visions de ce qu’il aimerait voir arriver ou de ce qu’il espère par rapport aux rumeurs qui circulent depuis quelque temps autour de ce nouvel iMac.

Toujours est-il que les designers imaginent que ce nouvel iMac partage de nombreux éléments de design tant de l’iPad Pro que de l’Appl Pro Display XDR. Ce qui serait finalement tout à fait logique. En effet, le Thunderbolt Display – qui n’est plus produit par Apple depuis peu – ressemblait assez au design de l’iMac actuel. Il ne serait donc pas si étonnant que la marque à la pomme intègre de tels rappels dans cette nouvelle mouture.

Le nouvel iMac devrait aussi, là encore selon toute logique, utiliser une puce Apple Silicon. Nul ne sait encore s’il s’agira de la puce M1 ou d’une variante, mais il ne fait quasiment aucun doute que la firme de Cupertino profitera de ce rafraîchissement pour embarquer l’une de ses puces maison. Et certaines rumeurs évoquent aussi l’introduction de nouveaux coloris.