Voici à quoi aurait pu ressembler Elden Ring sur Nintendo Game Boy

Voici à quoi aurait pu ressembler Elden Ring sur Game Boy. Le travail fantastique d'un fan de la première heure.

Le jeu vidéo inspire bon nombre de fans, de tous âges et dans toutes les professions. Et la chose n’est évidemment pas près de s’arrêter. Pour le plus grand bonheur des amateurs. Le jeu retro (retrogaming) a particulièrement le vent en poupe. Si certains se plaisent à jouer, voire à vivre, comme à l’époque de l’âge d’or du jeu vidéo, d’autres imaginent ce à quoi pourraient ressembler des jeux bien actuels sur des plates-formes des années 1980 ou 1990. Aujourd’hui, c’est Elden Ring qui se retrouve imaginé à la sauce Game Boy.

Voici à quoi aurait pu ressembler Elden Ring sur Game Boy

Elden Ring est connu et apprécié pour son monde ouvert très riche. Et si l’on vous disait que ce titre a été transformé en un jeu d’aventure 8-bits ? Vous avez bien lu. Ce projet totalement dingue est l’œuvre de l’utilisateur de Reddit Shintendo qui a publié une première démonstration de son travail. Direction la Chapelle de l’Anticipation. Un Tarnished affronte l’infâme boss Scion greffé (et perd, encore). Le gameplay est encore plutôt dur, mais l’ensemble semble fidèle à l’esprit du jeu, tout en ajoutant la nostalgie de l’ère du Nintendo Game Boy.

Le travail fantastique d’un fan de la première heure

Le style d’animation, quant à lui, est un pur délice, avec le personnage principal qui se déplace à travers l’environnement comme dans le vrai jeu. Et les écrans “appuyer sur B pour attaquer” et autres du même genre sont des rappels directs à l’âge du Game Boy. De plus, cette création capture le style de combat de jeux emblématiques de la console comme Legend of Zelda : Link’s Awakening.

Shintendo explique que ce demake – par opposition à un remake – a été réalisé avec GB Studio 3.0 et précise qu’il devrait être jouable sur un vrai Nintendo Game Boy. Une démo digne de ce nom devrait être disponible à la fin du mois de mai sur Itch.io, la plate-forme qui propose déjà le demake de Bloodborne PC réimaginé comme un jeu PS1.