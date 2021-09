Voice of Cards : The Isle Dragon Roars, le nouveau RPG de Yoko Taro avec des cartes

L'éditeur japonais Square Enix dévoile Voice of Cards : The Isle Dragon Roars.

Développé par les esprits créatifs à l’origine des séries NieR et Drakengard, dont Yoko Taro (directeur créatif), Yosuke Saito (directeur exécutif), Keiichi Okabe (directeur musical) et Kimihiko Fujisaka (concepteur de personnages), Voice of Cards : The Isle Dragon Roars se présente comme un RPG unique avec une histoire enchanteresse entièrement décrite par des cartes. Celui-ci va stimuler l’imagination des joueurs et ouvrir leur esprit à une autre façon de raconter des aventures au fur et à mesure que le récit se déroule.

Un teaser pour Voice of Cards : The Isle Dragon Roars

Voice of Cards : The Isle Dragon Roars n’est pas un jeu dans l’univers de Drakengard, ni un social game. De plus amples informations sur cette nouvelle licence seront disponibles à une date ultérieure, dont une potentielle bêta en exclusivité sur PS5 et PS4.