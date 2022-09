Voice of Cards abat ses nouvelles cartes avec The Beasts of Burden

Le RPG sauce JDR prépare son retour.

Exclusivement narrée avec des cartes, l’histoire de Voice of Cards : The Beasts of Burden va plonger les joueurs dans un monde où les monstres et les humains s’affrontent depuis mille ans. En quête de vengeance après la perte de son foyer, une fille décidé de s’aventurer dans l’inconnu avec un étrange garçon afin de dénouer les fils du destin de ce monde brisé.

#VoiceOfCards: The Beasts of Burden is set in an illustrated world where a millennia of hatred rages between monsters and humans.

Will you unravel the fate of this broken world?

Coming to Switch, PS4 and Steam on September 13. pic.twitter.com/BDDlFiBiAm

— Square Enix (@SquareEnix) September 1, 2022