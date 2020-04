VOD : Sonic, le film et Bad Boys For Life parmi les titres les plus demandés

Le confinement amène davantage de personnes à se replier sur les vidéos à la demande, à la location ou à l'achat. Les cinémas ayant fermés, c'est un apport financier inattendu pour les distributeurs.

Le coronavirus a contraint le secteur du divertissement de fermer de nombreux établissements, des théâtres aux opéras en passant par les salles obscures. Tout aussi logiquement, les personnes confinées se reportent sur le divertissement en ligne, mais pas seulement sur les services de streaming comme on pourrait le croire. Selon IndieWire, se basant sur les classements de FandangoNOW, iTunes, Netflix, Amazon et Spectrum, le palmarès évolue sans cesse en ligne, mais l’on retrouve à la tête des classements les mêmes titres : Sonic, le film, Bad Boys for Life et Star Wars: L’ascension de Skywalker, dernier volume de la nouvelle trilogie et de la saga Skywalker. Les films ne sont pourtant pas donné, avec un prix fort de 19,99 dollars sur les sorties les plus récentes, et 2,99 dollars pour les plus accessibles.

Des podiums similaires…

Sur FandangoNOW aux États-Unis, on trouve le trio de tête Bad Boys for Life, Sonic, le film et The Invisible Man, suivi de Star Wars: L’ascension de Skywalker, le film d’animation Disney En avant, puis Bloodshot, Jumanji: Next Level, le dernier DC Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn, le biopic J’y crois encore sur la star du rock chrétien Jeremy Camp et enfin L’appel de la forêt avec Harrison Ford et Omar Sy.

Sur iTunes, le classement change quelque peu : on trouve sur le podium Star Wars: L’ascension de Skywalker, Sonic, le film et Bad Boys for Life, puis vient le drame historique 1917 de Sam Mendes, Jumanji, En avant, À couteaux tirés de Rian Johnson, le film Contagion de Steven Soderbergh (2011) qui a fait son grand retour pendant la pandémie, suivi de Ford v Ferrari et Uncut Gems.

Mais des classements variés

Amazon signe un classement semblable, mais pas identique : Sonic, le film, Bloodshot, Jumanji composent le trio de tête, suivi de Bad Boys for Life, À couteaux tirés, En avant, Star Wars: L’ascension de Skywalker, Scandale avec Charlize Theron, Nicole Kidman et Margot Robbie, mais aussi l’apparition de The Greatest Showman avec Hugh Jackman, de 2017 pourtant. Pour finir, c’est Gemini Man qui conclut ce classement, thriller de 2019 avec Will Smith, Mary Elizabeth Winstead et Clive Owen.

Du côté de Netflix, où l’accès est gratuit pour les abonnés, le classement est tout à fait différent et plus axé sur les séries. En première place depuis sa sortie, le documentaire en sept parties Au royaume des fauves (Tiger King), suivi de la troisième saison de Ozark, de la comédie-action Coffee and Kareem, du film La chute du président avec Gérard Butler, de la quatrième saison de La casa de papel, de la troisième de All American, puis de la série documentaire How to Fix a Drug Scandal, et des films La colocataire (2011) et Very Bad Trip (2009).