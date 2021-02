VLC : de grands changements à venir

Le très populaire lecteur vidéo VLC s'apprête à accueillir de grands changements avec une version majeure 4.0 riche en nouveautés.

Regarder des vidéos sur son ordinateur n’est pas une affaire que de streaming. Nombreux sont encore celles et ceux qui récupèrent lesdites vidéos en local pour les regarder à loisir, avec ou sans connexion. Il faut alors utiliser un logiciel dédié. Ceux-ci sont nombreux sur le marché mais VLC est probablement l’un des plus populaires. Ce dernier s’apprête à recevoir une nouvelle version majeure.

VLC 4.0 apportera une touche de modernité à son interface

Si vous regardez des vidéos sur votre ordinateur, il y a de grandes chances que vous utilisiez le logiciel de VideoLAN VLC. Après tout, depuis un certain nombre d’années, il s’agit de l’application la plus populaire pour ce faire. Cela est notamment dû au fait qu’elle est capable de lire un très grand nombre de formats et de codecs tout en étant très légère par rapport à nombre d’alternatives existant aujourd’hui.

Ceci étant dit, il faut bien admettre que le design de l’application n’a pas réellement évolué depuis toutes ces années. Et comment le lui reprocher ? Après tout, VLC fait parfaitement le travail. Pourquoi changer une équipe qui gagne ? Celles et ceux qui espéraient du changement sur ce front vont être servis. En effet, selon un article de Protocol, il semblerait que VLC 4.0, qui arrivera dans les prochains mois, apportera un certain nombre de changements sur ce point.

Sortie à venir dans les prochains mois

Et parmi les nouveautés, on pourra citer des modifications profondes dans l’interface utilisateur, laquelle, selon VideoLAN, devrait conférer à l’application une touche bien plus moderne. Il semblerait aussi que les développeurs cherchent à monétiser leur application. Cela pourrait passer par intégrer davantage de contenu directement dans l’application, un peu à la manière de ce qu’a fait Plex.

À l’heure actuelle, nul ne sait précisément quand ce VLC 4.0 sera disponible. La version devrait être disponible dans les mois à venir, sans davantage de précision. À suivre !