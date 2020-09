Vivo teste un smartphone qui change de couleur

Les fabricants de smartphones réfléchissent à ce qui pourrait leur permettre de se différencier. Et ce n'est, semble-t-il, pas une mince affaire. Les appareils se ressemblent aujourd'hui énormément. Le look extérieur peut être un aspect différenciateur.

Nos smartphones actuels sont proposés en plusieurs finitions et options, pour répondre à des besoins et des préférences assez différents. Alors, à moins que vous n’ayez suffisamment d’argent pour acheter plusieurs fois un même téléphone en différents coloris, vous prenez celui qui vous plait le plus visuellement et vous n’en changez plus – avant de changer totalement de smartphone, évidemment -. Vivo entend bien vous simplifier ce choix à l’avenir.

Vivo fait la démonstration d’un smartphone qui change de couleur

La marque chinoise vient de publier une vidéo sur Weibo faisant la démonstration d’un smartphone équipé d’un panneau arrière en verre offrant l’étonnante particularité de changer de couleur simplement en appuyant sur un bouton. Outre le fait que la couleur semble changer selon l’angle avec lequel on le regarde, façon hologramme, sa couleur peut changer littéralement du tout au tout. Et l’effet est très impressionnant, il faut le reconnaître.

Ceci en utilisant un panneau en verre électrochrome

Cette jolie prouesse est possible grâce à l’utilisation d’un verre électrochrome. Celui-ci utilise des composants électriques pour changer de couleur selon l’intensité du courant qui le parcourt. Cette technologie n’est pas nouvelle, elle est notamment utilisée dans certaines fenêtres et autres velux. OnePlus avait fait la démonstration il y a quelque temps d’un concept assez similaire. Cette technologie servait ici à faire “disparaître” la caméra du smartphone.

Cela étant dit, l’implémentation de ladite technologie dans cet appareil Vivo semble plus impressionnante. Elle permettrait aux utilisateurs de changer l’aspect visuel de leur téléphone de manière instantanée. Cependant, nul ne sait si la marque a l’intention de proposer cette fonctionnalité sur le marché ou s’il ne s’agit là que d’un test de la technologie. De plus, dans la mesure où la majorité des utilisateurs de smartphone protègent leur appareil en le plaçant dans une coque, l’intérêt de ce verre électrochome pourrait être limité. À suivre !