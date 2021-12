Vivaldi lance le tout premier navigateur web pour Android Automotive

Vivaldi devient le premier navigateur web pour Android Automotive. Sécurité et vie privée sont toujours des éléments importants.

Le système d’exploitation Android Automotive est encore tout jeune, il n’est pas encore disponible dans de nombreuses voitures et la sélection d’applications disponibles est pour le moins limité à l’heure actuelle, mais aujourd’hui, le catalogue compte au moins un navigateur web. Et non, il ne s’agit pas de Google Chrome. Depuis quelques jours, le navigateur Vivaldi, centré sur le respect de la vie privée, est disponible sur les véhicules Polestar 2. C’est une grande première pour Android Automotive et l’entreprise qui n’avait pas encore proposé son logiciel sur la moindre voiture.

Vivaldi devient le premier navigateur web pour Android Automotive

Vivaldi explique que la sécurité fut l’une de ses priorités durant la réalisation du portage de son navigateur web pour Android Automotive. Pour ce faire, il n’est possible de démarrer une session que lorsque le véhicule est en position parking. Et si vous lancez la lecture d’une vidéo en streaming et que vous recommencez à rouler, Vivaldi limite la lecture à l’audio uniquement.

Sécurité et vie privée sont toujours des éléments importants

Naturellement, le respect de la vie privée fut aussi une priorité pour l’équipe de développement. Le navigateur ne stocke aucune donnée de navigation sur le véhicule lorsque vous ouvrez un onglet en mode privé. Si vous voulez transférer vos données entre plusieurs appareils, il vous faut simplement vous connecter sur votre compte Vivaldi. Et pour information, Polestar n’aura pas accès à ces informations.

La version Android Automotive de Vivaldi est basée sur la version mobile du navigateur de l’entreprise. Assez logiquement, toutes les fonctionnalités de la version desktop ne sont pas disponibles pour Android Automotive. Par exemple, les onglets en accordéon sont absents. Et Vivaldi a désactivé certaines fonctionnalités. Il est ainsi notamment impossible de télécharger des fichiers et de scanner des QR Codes. Pour le reste, il n’y a aucune différence entre la version Android Automotive et les autres versions existantes de Vivaldi. Par ailleurs, des mises à jour seront proposées régulièrement.