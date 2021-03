Visual Concepts de 2K se renforce avec l’acquisition de HookBang

HookBang va être renommé en Visual Concepts Austin.

Le studio HookBang opérera à partir d’un nouveau site basé à Austin d’ici les prochaines semaines et prévoit d’ores et déjà d’employer des centaines de salariés pour soutenir le développement de NBA 2K en matière d’art, de conception et d’ingénierie, ainsi que l’activité d’édition en expansion de l’éditeur américain. Cette acquisition marque également les efforts continus de 2K pour identifier des équipes de développement talentueuses dans le monde entier et accroître son portefeuille d’offres de divertissement interactif.

HookBang, le nouveau membre de la famille Visual Concepts

“Travailler avec un studio aussi éminent que Visual Concepts sur NBA 2K21 a été une opportunité extraordinaire pour HookBang“, a déclaré Frank Roan, PDG de HookBang. “Rejoindre officiellement Visual Concepts et 2K nous permet d’accélérer notre impact sur le produit, l’entreprise et la communauté de développement d’Austin“. “NBA 2K est un élément essentiel de l’activité d’édition de 2K et de l’industrie du jeu vidéo au sens large, ainsi qu’un élément incontournable du lexique de la culture pop mondiale“, rajoute Greg Thomas, président de Visual Concepts. “Nous avons réalisé de nombreux investissements dans NBA 2K au fil des ans, chacun d’entre eux nous ayant permis d’atteindre de nouveaux sommets. HookBang s’est associé à nous sur NBA 2K au cours des deux dernières années, et nous sommes heureux d’accueillir sa talentueuse équipe dans la famille Visual Concepts.”

Visual Concepts Austin rejoint les équipes basées à San Francisco, Los Angeles, Orange County, Vancouver, Séoul, Shanghai et Budapest.