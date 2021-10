Visionrare, une plate-forme de jeu basée sur les NFT et l’investissement dans les startups

Visionrare est un jeu de fantasy investissement dans les startups basé sur les NFT et la crypto-monnaie. Avez-vous la fibre d'un bon investisseur ?

Le jeu vidéo est en pleine mutation. Aux côtés des jeux vidéo traditionnels émerge actuellement un nouveau genre de jeux, les titres basés sur les NFT. Cela confère une dimension pécuniaire très intéressante à des concepts déjà bien connus des joueurs. C’est le cas, par exemple, de la plate-forme Sorare, qui propose du fantasy football avec des cartes à collectionner. Voici aujourd’hui Visionrare, pour jouer les apprentis investisseurs dans les startups.

Visionrare, un jeu de fantasy investissement dans les startups

Visionrare est un jeu fantasy d’investissement dans les startups. Voyez un peu cela comme le fantasy football qui rencontrerait le monde de l’investissement. Via la plate-forme, vous pouvez transformer vos connaissances des startups en profit en collectant des fonds propres dans vos startups favorites et en affrontant les autres joueurs pour obtenir des récompenses sous forme de crypto.

L’investissement tel qu’on le connaît aujourd’hui n’est accessible qu’à un petit nombre, lequel a des accès et des capitaux. L’objectif de Visionrare est d’éduquer à ce monde de l’investissement dans les startups via un jeu dans le métavers. Pour ce faire, Visionrare introduit VisionShares, des fonds en édition limitée sous forme de NFT. Les VisionShares sont des fantasys actions. Elles ne vous offrent ni finances ni accès à la direction de l’entreprise mais cela permet de répliquer un certain nombre de dynamiques présentes dans le vrai monde de l’investissement.

Basé sur les NFT et la crypto-monnaie

Le principe du jeu est le suivant : pour chaque campagne de financement annoncée publiquement par une startup inscrite sur Visionrare, la plate-forme émet un nombre défini de VisionShares. Celles-ci sont mises aux enchères. Si vous croyez en cette société, vous pouvez acquérir un NFT VisionShare, lequel représente votre part virtuelle dans l’entreprise.

Une fois votre portfolio de VisionShares établi, vous pourrez affronter les autres joueurs dans différentes ligues d’industries et remporter des USDC. Le succès d’une startup sur la plate-forme est liée à ses performances dans le monde réel. Visionrare collabore avec une société spécialisée dans la data d’entreprises pour fournir un score interne aux différentes startups, score qui reflète sa situation dans le monde réel. L’objectif est de vous faire un portfolio avec le plus gros score, autrement dit avec les startups qui s’en sortent le mieux. Et plus vous investissez tôt, plus votre portfolio décollera.

Visionrare est actuellement en bêta fermée, plus de 500 joueurs s’y essaient déjà, avec plus de 5 000 $ de revenus. 30 entreprises ont déjà rejoint l’aventure, comme Pennylane, Luko ou Deel. À l’heure actuelle, la VisionShare la plus onéreuse a été vendue 580 $.