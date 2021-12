Visa lance son Global Crypto Advisory Practice pour aider à appréhender le marché des crypto

Visa lance son Global Crypto Advisory Practice pour aider les intéressés à mieux appréhender le marché des crypto.

Si l’engouement pour les crypto-monnaies existe bel et bien, le marché reste encore abscons pour une grande partie du public, y compris pour un public intéressé. Il convient donc d’éduquer, d’informer, sur les bonnes et mauvaises pratiques, sur les concepts inhérents à ces technologies. Et Visa veut faire les choses comme il se doit en lançant son Global Crypto Advisory Practice, une offre intégrée dans Visa Consulting and Analytics, conçue pour aider les clients et partenaires à progresser dans le monde des crypto.

Visa lance son Global Crypto Advisory Practice

Avec des partenariats avec plus de 60 plates-formes, le réseau mondial Visa de consultants et d’experts étend ses racines pour aider les institutions financières à évaluer les opportunités crypto, développer des stratégies et mettre en place de nouvelles expériences utilisateurs et innovations en tout genre. “Nous avons vu un changement dans les mentalités de nos clients cette dernière année, passant d’un désir d’explorer et expérimenter la crypto à concevoir une véritable stratégie et une roadmap produit”, expliquait Carl Rutstein, directeur général chez Visa Consulting and Analytics.

Dans une nouvelle étude mondiale intitulée The Crypto Phenomenon: Consumer Attitudes & Usage, Visa a découvert que près d’un tiers des répondants se sont déjà engagés directement avec la crypto. Dans le monde, près de 40 % des possesseurs de crypto interrogés ont répondu être susceptibles de changer de banque principale pour une qui offre des produits et services en lien avec la crypto dans les 12 prochains mois.

Interrogeant plus de 6 000 décideurs dans le monde de la finance sur huit marchés différents (Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Brésil, États-Unis, Hong-Kong et Royaume-Uni), l’étude Visa a souligné les points suivants :