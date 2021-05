Virtua Fighter 5 : une version améliorée avec le Dragon Engine est annoncée en exclusivité sur PS4

Sega prépare le retour de son jeu de combat après 15 ans d'absence.

Louangé par les fans de jeux de combat classiques pour son gameplay stratégique en 3D, sa mécanique intuitive, son équilibre complexe et ses combats d’arts martiaux intenses, Virtua Fighter 5 : Ultimate Showdown va faire revivre l’expérience viscérale de l’original avec de superbes graphismes en haute définition et de nouvelles fonctionnalités en ligne (mode spectateur, tournois, système de lobby jusqu’à 16 joueurs et plus). Développée par Ryu Ga Gotoku Studio avec l’aide de l’équipe AM2 (Sega Amusement Machine Research and Development Department 2), cette version améliorée du jeu de combat de l’éditeur japonais Sega proposera une interface modernisée, une nouvelle cinématique d’introduction ainsi que de nouvelles musiques de fond (BGM). Enfin, les modes classiques comme “Rank Match”, “Arcade”, “Training” et “Offline Versus” pour devenir la prochaine légende du World Fighting Tournament s’inviteront dans VF5 : Ultimate Showdown.

Un trailer pour Virtua Fighter 5 : Ultimate Showdown

Virtua Fighter 5 : Ultimate Showdown sortira uniquement sur PS4 (la version est rétrocompatible sur PS5) dès le 1er juin prochain.