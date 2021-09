Virgin Galactic reporte son premier vol spatial commercial de recherche à la mi-octobre

Virgin Galactic reporte son vol de recherche Unity 23 à la mi-octobre. Des précautions supplémentaires pour engranger de la confiance.

La course à l’Espace n’a jamais été aussi folle maintenant que les compagnies privées commencent à proposer des vols purement commerciaux, y compris au grand public, le plus fortuné, évidemment. Cela va permettre d’accélérer l’exploration spatiale dans son ensemble. Mais pour Virgin Galactic, la situation est assez compliquée.

Virgin Galactic fait actuellement face à certaines difficultés pour ses vols payants. Reuters rapporte que Virgin a reporté son premier vol de recherche commercial, Unity 23, à la mi-octobre. La mission devait à l’origine avoir lieu à la fin du mois de septembre ou au début du mois d’octobre mais un fournisseur a averti le géant américain d’un possible “défaut de fabrication” dans le système d’actionnement du contrôle de vol, explique Virgin.

Il n’est pas certain que ce défaut soit présent dans les véhicules de Virgin ou que des réparations doivent être effectuées. Virgin a déclaré ne reporter ce lancement que par “excès de prudence”. La mission enverra trois membres de la force aérienne italienne Aeronautica Militare étudier les effets de la transition d’une gravité traditionnelle, comme celle de la Terre, à la microgravité, tant sur les humains que sur l’environnement.

Ce report n’a rien à voir avec l’enquête de la FAA quant aux différentes anomalies constatées pendant le vol de son fondateur Richard Branson, explique Virgin. Pour que les vols puissent aller plus avant, il faudra aussi que cette même FAA annule son interdiction temporaire sur les vols Virgin une fois son enquête terminée.

Il n’est pas surprenant que Virgin prenne autant de mesures de précaution. L’entreprise fait encore face aux répercussions du crash de 2014 et elle subit plus que de pression que jamais maintenant que des clients paient pour leurs recherches, et bientôt pour le simple plaisir de voler dans l’Espace. De tels retards peuvent évidemment frustrer Virgin dans cette course au business spatial mais c’est un mal pour un bien si elle veut établir une vraie relation de confiance avec davantage de clients.