Virgin Galactic : panne de moteur pour le dernier essai de SpaceShipTwo

Les sociétés engagées dans l’exploration spatiale sont aujourd’hui légion. Certaines sont plus exposées que d’autres, bien évidemment. On citera ainsi facilement la NASA, évidemment, mais aussi plus récemment SpaceX, Virgin Galactic ainsi que Airbus ou même Boeing. Virgin Galactic est très avancée, notamment avec son vaisseau SpaceShipTwo. Celui-ci effectuait tout récemment un énième test majeur. Succès ou échec ?

Le dernier test en date du vaisseau SpaceShipTwo de Virgin Galactic s’est terminé sans cérémonie. L’entreprise américaine a révélé que le moteur ne s’était pas allumé durant le test au-dessus de Spaceport America, laissant le vaisseau simplement retomber sur Terre. Le vaisseau et l’équipe “vont bien”, les moteurs de secours ont pu prendre le relais sans aucun souci. L’entreprise du milliardaire Richard Branson a déjà promis qu’elle referait une tentative “bientôt”.

À ce stade, il est trop tôt pour déterminer la cause de l’échec de ce test. Il faudra attendre les résultats de l’enquête interne pour savoir d’où provenait cette défaillance ayant empêché le moteur de s’allumer. Nul doute que les équipes sont déjà à pied d’œuvre pour étudier les moindres étapes du test, les moindres rapports de logs et les moindres composants.

Quant à la date du prochain test, celle-ci pourrait arriver très vite. Reste que c’est un énième revers pour Virgin Galactic. Ce test aurait dû être le dernier avant une nouvelle phase de test durant laquelle l’entreprise aurait inclus des spécialistes dans la cabine pour améliorer l’expérience de vol des passagers. Les dernières retouches avant le démarrage d’un service commercial, en somme. Ce report retarde d’autant les premiers passagers grand public payants, ce qui pourrait être très dommageable en termes de finances pour l’entreprise.

Ce test devait aussi être le premier vol habité à décoller du Nouveau-Mexique et le tout premier depuis le Spaceport America. L’Histoire devra donc patienter encore un peu avant de s’écrire ! Nul doute que les ingénieurs de Virgin Galactic sauront rectifier le tir rapidement.

Early update on flight: The ignition sequence for the rocket motor did not complete. Vehicle and crew are in great shape. We have several motors ready at Spaceport America. We will check the vehicle and be back to flight soon.

— Virgin Galactic (@virgingalactic) December 12, 2020