Virgin Galactic : le premier vol spatial depuis le Spaceport America prévu très bientôt

L'exploration spatiale passera aussi par les vols spatiaux au grand public. Virgin Galactic devrait en être l'un des principaux acteurs. Un premier vol depuis le Spaceport America devrait d'ailleurs avoir lieu avant la fin du mois.

Virgin Galactic a démarré les préparatifs pour son premier vol spatial depuis son nouveau quartier général Spaceport America au Nouveau-Mexique le mois dernier. À l’époque, l’entreprise avait seulement déclaré que la fenêtre de tir pour ce premier vol s’ouvrirait à partir du 22 octobre. Nous n’avions alors pas de date plus précise de lancement. Aujourd’hui, Virgin Galactic annonce avoir décidé d’une fenêtre bien plus précise pour ce premier vol test de SpaceShip Two. Celui-ci devrait avoir lieu entre le 19 et le 23 novembre.

Virgin Galactic date le premier vol pour SpaceShipTow depuis Spaceport America

Le géant américain de l’aérospatial a profité de cette annonce pour dévoiler ses résultats financiers du troisième trimestre 2020. Apparemment, SpaceShipTwo embarquera à son bord des cargaisons pour la NASA, autant de sources de revenus supplémentaires, dans le cadre d’un programme ouvert par la NASA pour cette mission particulière. Virgin Galactic a aussi rappelé l’accord qu’elle a contracté auprès du scientifique le Dr. Alan Stern pour le laisser embarquer à border de SpaceShipTwo, lui permettant ainsi de mener plusieurs expérimentations durant son vol suborbital.

Les ventes pour un tel vol spatial ré-ouvrivront en 2021 après le vol de Richard Branson, déclarait aussi l’entreprise. Celui-ci pourrait avoir lieu durant le premier trimestre 2021. Cela étant dit, Virgin Galactic mettra fin à son programme One Small Step – programme qui visait à sélectionner les clients pour les toutes premières réservations – le 31 décembre. Plus de 900 candidatures avaient déjà été reçues au 31 octobre. Sur un segment purement financier, Virgin Galactic rapporte une perte nette de 77 millions de dollars, bien plus que les 63 millions de dollars de pertes déjà annoncées pour le trimestre précédent.

Si ce vol sera effectivement le premier depuis le Spaceport America, SpaceShipTwo s’est déjà envolé deux fois dans l’Espace. Dans le cadre des préparatifs de cette mission, la société de Richard Branson a entrainé ses pilotes sur un simulateur au sol et son vaisseau VMS Eve, qui dispose d’une structure et de contrôles très similaires à ceux de SpaceShipTwo. Quantité de tests pré-lancement ont aussi bien évidemment été réalisés depuis la terre ferme.