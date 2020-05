Virgin et O2 pourraient fusionner pour créer un géant britannique des télécoms

Le paysage mobile est relativement changeant. On l'a vu il y a quelques années avec l'arrivée de Free Mobile en France. Il y quelques semaines aux États-Unis avec la fusion entre T-Mobile et Sprint. Et si une fusion survenait bientôt au Royaume-Uni ?

Deux des plus gros opérateurs télécoms du Royaume-Uni pourraient fusionner très bientôt. C’est en tout cas ce que semble croire The Guardian. Les deux acteurs concernés sont les propriétaires actuels de Virgin Media et O2, Liberty Global et Telefonica respectivement. Et cette fusion pourrait redessiner totalement le paysage mobile du Royaume-Uni.

Bientôt une fusion des opérateurs Virgin Media et O2 ?

Liberty Global et Telefonica seraient donc en discussion pour créer une joint-venture britannique qui regrouperait toutes les offres mobile, Internet et TV. Les motivations exactes derrière cette éventuelle fusion ne sont pas claires mais cela permettrait à cette nouvelle entité de venir mieux concurrencer les deux poids lourds que sont BT et Sky. Les différentes parties ont refusé de commenter l’information. Si cette fusion devait avoir lieu, il ne fait aucun doute que l’ensemble du marché des télécoms britannique serait totalement redessiné.

Les propriétaires Liberty Global et Telefonica réfléchiraient en ce sens

Toujours est-il qu’une telle fusion, en limitant les choix de services, pourrait permettre de consolider sensiblement le paysage des télécoms. Cela pourrait cela avoir des répercussions dans le monde entier. Telefonica s’est récemment restructuré pour se concentrer sur quatre marchés principaux – rejoindre O2 avec Virgin pourrait donner un gros coup d’accélération à cette stratégie -. Liberty Global, de son côté, pourrait utiliser cette fusion pour étendre son empreinte sur le marché européen et pourquoi pas proposer sa plate-forme Horizon TV à davantage d’utilisateurs. Pour l’heure, tout ceci n’est bien sûr qu’au conditionnel. Il faudra attendre des communications officielles des différents partis pour savoir de quoi il retourne précisement.