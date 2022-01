Vikings : Valhalla, une nouvelle épopée sanglante pour les hommes du Nord

Le Massacre de la Saint-Brice sera le point d'entrée de Vikings : Valhalla.

Prenant place plus de 100 ans après la fin de la série Vikings originale, soit au début du 11ème siècle, Vikings : Valhalla va relater les aventures héroïques de quelques-uns des Vikings les plus célèbres de tous les temps comme l’explorateur légendaire Leif Eriksson (Sam Corlett), sa fougueuse sœur au caractère bien trempé, Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson), et l’ambitieux prince du Nord, Harald Sigurdsson (Leo Suter). Alors que les tensions entre les Vikings et la royauté anglaise atteignent un point de non-retour sanglant et que les Vikings eux-mêmes se disputent au sujet de leurs croyances païennes et chrétiennes, ces trois personnages emblématiques se lancent dans une épopée qui les conduit à travers les océans et sur les champs de bataille, du Cattégat à l’Angleterre, et au-delà, dans une lutte pour la survie et la gloire.

Une première bande-annonce pour Vikings : Valhalla

La série télévisée Vikings : Valhalla sera diffusée en exclusivité sur Netflix d’ici le 25 février prochain.

“Quand je suis arrivé sur le projet, j’ai dit que je ne voulais pas écrire la saison 7 de Vikings, la suite de la série de Michael Hurst“, déclare Jeb Stuart, showrunner, scénariste et producteur exécutif. “C’est une série qui suit son court, son propre rythme et qui a un nouveau contexte historique. J’ai fait beaucoup de recherches. J’ai poussé mon apprentissage de l’Histoire Viking jusqu’à devenir incollable. Et j’ai donc découvert le massacre de la Saint-Brice (quand le roi Æthelred le Malavisé a ordonné de tuer tous les Danois du Royaume). J’ai pensé ‘Wow’. Pour moi, cela a une résonance culturelle majeure et une pertinence actuelle. J’ai eu le sentiment qu’on devait commencer Vikings Valhalla ici, car il y avait des Vikings païens à cette époque et des Vikings chrétiens. Un peu comme dans notre culture moderne américaine, vous avez des Républicains et les Démocrates. Et puis quand vous partez en guerre – quand il y a eu le 11 septembre par exemple – tout à coup vous oubliez votre idéologie, vous devenez Américain et vous ne formez plus qu’un seul peuple. Par inadvertance, le roi Æthelred a donné au futur Roi Knut le Grand une raison d’unir les Vikings. Il leur a donné une raison d’arrêter de s’entre-tuer pour des différences religieuses. Une raison de redevenir Vikings, et j’ai pensé que c’était un endroit très cool pour commencer une nouvelle série. Ensuite, en faisant venir Freydis et Leif du Groenland, on a pu arriver 150 ans plus tard…“