Vikings : Valhalla, une minute dans les coulisses avec Netflix

Dans les coulisses de Vikings : Valhalla, la série télévisée qui se déroule 100 ans après les aventures de Ragnar Lodbrok et ses fils.

Attendue pour la fin de l’année, Vikings : Valhalla débute au début du 11e siècle et relate les aventures légendaires de quelques-uns des plus célèbres Vikings qui aient jamais vécu – Leif Eriksson, Freydis Eriksdotter, Harald Hardrada et le roi normand Guillaume le Conquérant. Ces hommes et ces femmes vont tracer leur chemin dans leur lutte pour la survie dans un monde en constante évolution. Bien que cet aperçu des coulisses ne dévoile rien de l’histoire de la série, il montre l’ampleur de ce que l’on peut attendre pour cette suite “spin-off” comme de grands navires vikings, de grandes batailles, et des aperçus de la façon dont ce monde prend forme. Nous voyons la construction qui a eu lieu pour donner vie à ce monde, ainsi que tout ce qui va des story-boards aux acteurs qui se maquillent.

Vikings : Valhalla est une création de Michael Hirst (Vikings) et du scénariste Jeb Stuart (The Liberator, The Fugitive, Die Hard). La série produite par la plateforme Netflix mettra en scène Sam Corlett (The Chilling Adventures of Sabrina) dans le rôle de Leif Eriksson, Frida Gustavsson (The Witcher) dans le rôle de Freydis Eriksdotter, Jóhannes Haukur Jóhannesson (Eurovision Song Contest : The Story of Fire Saga) dans le rôle d’Olaf Haraldsson et David Oakes (The Borgias) dans le rôle d’Earl Godwin.