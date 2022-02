Vikings : Valhalla, une deuxième saison de huit épisodes est déjà tournée

La série télévisée Vikings : Valhalla a été prévue sur du long-terme par Netflix.

Disponible sur la plateforme américaine Netflix depuis la fin de la semaine dernière, le spin-off de Vikings devrait revenir sous peu à en croire les propos du scénariste et showrunner Jeb Stuart : “La deuxième saison aura une ambiance différente. Les mêmes personnages qui traversent l’histoire progressent linéairement sur ce chemin, mais ils vont bouger et peuvent changer. Mais je vois le tout comme une histoire continue, et en même temps, chaque saison a sa propre identité. Lorsque nous arriverons à la saison 2, j’espère que vous comprendrez ce que j’ai voulu mettre en place dans la première saison. Mais nous avons terminé le tournage de cette dernière. Je suis en plein montage actuellement.”

De multiples saisons pour Vikings : Valhalla ?

Focalisée sur la nouvelle génération des hommes du Nord comme Leif Erikson et Freydis Eiriksdottir, les enfants de d’Erik le Rouge, la série devrait avoir une troisième saison et même plusieurs autres si le succès est toujours au rendez-vous : “Nous avons pleins de personnages formidables et nous avons des histoires dans différents pays. Je pense qu’il faut presque pouvoir regarder au-delà de l’horizon. Quand je pitchais la série, j’essayais de la présenter comme une oeuvre multi-saisons car, de cette façon, je pouvais développer ces personnages dans les scénarios sur un temps plus long (…) J’ai compris que si je me lançais dans cette histoire, il faudrait aller explorer le nouveau monde. Harald Sigurdsson a lui-même un parcours incroyable, nous le savons. Nous en savons beaucoup sur la façon dont s’est déroulée l’ère viking a traversé le 11ème siècle et jusqu’à la bataille de Hastings en 1066, avec Guillaume le Conquérant, et tout ça. Guillaume le Conquérant est un arrière, arrière, arrière petit-fils de Rollon. Donc, il y a tout cela à raconter…“