Vikings : Valhalla revient en 2023 avec une deuxième saison

Netflix confirme la saison 2 de Vikings : Valhalla et commande une saison 3.

Comme l’avait déjà sous-entendu Jeb Stuart, la production de la deuxième saison de Vikings : Valhalla est terminée. Une diffusion sur Netflix est officiellement prévue pour l’année prochaine, tandis que la production de la troisième saison commencera au printemps. Le spin-off de Vikings a été annoncé par le passé comme une série télévisée de 24 épisodes. Cette annonce confirme ainsi pour le moment un total de trois saisons de huit épisodes.

Vikings: Valhalla will return for Season 2 — and Season 3! pic.twitter.com/9zMYfMa9jc — Netflix (@netflix) March 9, 2022

“Fans de Valhalla – MERCI aux millions d’entre vous qui ont regardé (et revu !) la saison 1. Les chiffres ont été époustouflants et ont dépassé mes attentes les plus folles“, a déclaré le créateur, showrunner et producteur exécutif de la nouvelle série dans l’univers de Vikings. “Je suis ravi de pouvoir confirmer que nous avons terminé et que nous sommes déjà en train de monter la saison 2 et que la production de la saison 3 va bientôt commencer. Bien que les intrigues de Leif, Freydis, Harald, Olaf, Canute et du reste de notre incroyable distribution soient secrètes, je peux dire sans hésiter que leurs voyages seront encore plus épiques que ce que vous avez vu jusqu’à présent. SKÅL !!!”

Des audiences satisfaisantes pour Vikings : Valhalla sur Netflix

La première saison de Vikings : Valhalla a débutée le 25 février dernier et s’est classée à la première place du top 10 de Netflix pour la semaine du 28 février avec 113,38 millions d’heures de visionnage, faisant partie du top 10 dans 90 pays. La série a récolté 80,5 millions d’heures de visionnage au cours des deux premiers jours de la semaine du lancement, ce qui porte à 194 millions le nombre impressionnant d’heures de visionnage au cours des neuf premiers jours.