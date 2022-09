Vikings : Valhalla, de nouveaux combats palpitants avec Leif et Freydis dans la saison 2

Un siècle après la série originale, Vikings : Valhalla présente la chute de la vieille culture viking alors que le christianisme devient de plus en plus présent dans les pays nordiques.

La première saison de Vikings : Valhalla a montré comment les royaumes nordiques ont changé depuis l’époque de Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel). Le peuple viking est divisé entre ceux qui vénèrent Odin et les dieux païens et ceux qui considèrent Jésus comme leur sauveur. La tension religieuse au cœur de la culture viking est parfaitement représentée par le voyage de la fratrie Leif Eriksson (Sam Corlett) et Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson), qui se rendent à Kattegat pour se venger de l’homme qui a gravé une croix sur la chair de Freydis. Cependant, en cherchant à régler des comptes personnels, Leif et Freydis se retrouvent mêlés à une nouvelle guerre contre l’Angleterre, les Vikings de différents pays s’unissant pour venger ceux qui ont été massacrés par le roi anglais.

Un teaser pour la saison 2 de Vikings : Valhalla

Les créateurs de Vikings, Michael Hirst et Jeb Stuart, sont revenus pour cette série dérivée en tant que producteurs exécutifs, et Jeb Stuart a également occupé le poste de showrunner. Après avoir dirigé plusieurs épisodes de la série originale Vikings, Steve Saint Leger est également revenu en tant que réalisateur de la série dérivée. Il a partagé le poste de réalisateur avec Niels Arden Plev. La saison 2 de Vikings : Valhalla va d’ailleurs accueillir Florian Munteanu dans un rôle récurrent. Après avoir joué dans Creed 2 et Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, il donnera vie à une autre montagne imposante en incarnant George Maniakes, un général de l’Empire byzantin dont on disait qu’il était si grand qu’il pouvait être un géant.

La saison 2 de Vikings : Valhalla sera diffusée en 2023 sur Netflix