Vikings : un retour dans le monde de Ragnar et ses fils ?

Michael Hirst aimerait relancer la série télévisée Vikings sans l'aide de Netflix.

Invité au Festival de Télévision de Monte-Carlo, le créateur de la série Vikings a fait savoir qu’il préparait une potentielle suite après six saisons et 89 épisodes : “Ragnar et ses fils me manquent. Ce sont comme des amis. J’ai vécu avec eux pendant si longtemps… Chaque matin, quand j’entrais dans mon bureau, c’est un peu comme si j’allais découvrir ce qu’ils étaient en train de faire… Alors il est possible qu’on se retrouve prochainement… Je dis ça comme ça… Mais c’est possible ! J’envisage actuellement un projet avec certains des personnages qui seraient de retour…”

Michael Hirst ne souhaite pas lier l’histoire avec le spin-off diffusé sur la plateforme de streaming Netflix : “On en est vraiment aux prémisses du projet, donc je ne peux pas tellement en dire plus… Mais je sais à quel point les gens adorent ces personnages et aimeraient les revoir… Je ne suis pas du tout impliqué dans Valhalla parce que le showrunner Jeb Suart est un auteur d’action. Moi, je suis plutôt intéressé par les personnages. Donc voilà… Je ne regarde pas la série… Je n’ai pas vraiment de raison de le faire. Je ne veux pas me faire du mal (…) Je n’ai pas été vraiment impliqué dans le projet et je regarde assez peu de séries… Moi, j’en avais terminé. J’ai fait ma saga. Après, ils font ce qu’ils en veulent.”

Les fans adorent Vikings, Michael Hirst est touché

L’engouement sans fin pour la licence Vikings a beaucoup surpris Michael Hirst : “C’est assez formidable que les gens soient toujours aussi passionnés. Quand je suis venu à Lille pour le festival Series Mania en mars dernier, j’étais suivi dans les rues par une foule de gens ! C’est la première fois que ça m’arrivait ! Je ne comprenais pas pourquoi, je disais ‘Je ne suis que l’auteur de la série vous savez’, mais eux ils me répondaient ‘Non, non, vous êtes Mr Vikings’. C’est une chose encore en vie finalement“. Le britannique se dit d’ailleurs content du final de la dernière saison : “Deux vieux messieurs qui discutent, assis sur une plage, parlant existentialisme… Oh yeah !“