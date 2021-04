Vidéo : voici la plus grande Nintendo Switch à ce jour (avec écran 4K)

Alors que les fans attendent une version plus performante de la Nintendo Switch, un homme a décidé de prendre les devants, et de fabriquer une version plus... imposante, dira-t-on.

La Nintendo Switch est un véritable succès planétaire. Un succès qui a des conséquences parfois bien loin du monde du jeu vidéo. Cette petite console passe-partout donne des idées aux bricoleurs notamment. Certains la hackent pour aller plus loin au niveau logiciel, d’autres lui offrent un châssis totalement différent. Ce YouTuber a décidé d’en faire une version plus grande, bien plus grande.

Cette Nintendo Switch géante est totalement fonctionnelle

Il y a quelques mois, nous découvrions la création assez époustouflante d’un YouTuber bricoleur dans l’âme. L’homme avait réalisé la plus grande PS5 fonctionnelle à ce jour. Aujourd’hui, dans un registre similaire, un autre YouTuber, répondant au nom de Michael Pick, nous montre sa propre réalisation. Point de Playstation 5, ici, il s’agit d’une Nintendo Switch. Et notre bricoleur de fabriquer ce qui est à ce jour la plus grande Nintendo Switch fonctionnelle au monde.

Et elle dispose d’un écran 4K !

Selon les propres mots de Michael Pick, ce projet fut motivé parce que la console, dans son format normal, est tout simplement trop “facile à perdre”. “J’aime beaucoup la Nintendo Switch. Elle est petite, elle est portable – mais elle est vraiment trop facile à perdre. Et pour moi, c’était un problème. Alors j’ai décidé de corriger ça en fabriquant quelque chose d’un peu plus grand.”

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce “un peu plus grand” en impose. Cette grande version de la Nintendo Switch mesure au final pas moins de 70 par 30 pouces (1,78 m par 76 cm) et pèse 30 kg. Par rapport aux mensurations de la version classique, c’est à peu près 650 % plus. Et le meilleur dans tout cela, c’est que l’ensemble est parfaitement fonctionnel. Les Joy-Con ne peuvent cependant pas être détachés et l’écran n’est pas tactile, mais c’est une dalle 4K, contrairement à la version de Nintendo. Ce que l’on pourrait retrouver dans la version “Pro” dont parle nombre de rumeurs récemment.

En tous les cas, voici un mod très sympathique. Et son créateur Michael Pick a d’ores-et-déjà annoncé que cette Nintendo Switch sera offerte au Saint Jude’s Children’s Hospital, à Memphis, dans l’État du Tennessee, aux États-Unis.