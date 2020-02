Vidéo : voici à quoi aurait pu ressembler StarCraft: Ghost

Blizzard dispose à son catalogue d'un certain nombre de licences cultes. StarCraft est l'une d'entre elles. Et si les fans n'ont pas eu de nouvel opus depuis un certain temps, cela aurait pu être le cas avec StarCraft : Ghost, un jeu de tir à la troisième personne.

Lorsque Blizzard Entertainment sortait Diablo 3 sur consoles, il s’agissait du premier jeu du studio sur ces plates-formes. Cela étant dit, au cas où vous ne le sauriez pas, en 2002, Blizzard avait tenté de se lancer sur console avec sa licence StarCraft. Pour ce faire, le studio s’était lancé dans le développement d’un jeu de tir à la troisième personne, StarCraft : Ghost. Malheureusement pour les fans, le jeu n’a jamais été commercialisé. Une vidéo fait aujourd’hui surface, l’occasion d’en découvrir davantage.

Voici à quoi aurait pu ressembler StarCraft : Ghost

Aujourd’hui, grâce à une vidéo qui a fuité, nous pouvons nous faire une idée de ce à quoi aurait pu ressembler ce jeu, et ce dans une qualité digne de ce nom, en HD 720p. Évidemment, si on regarde la vidéo ci-dessous avec nos yeux d’aujourd’hui, on se dira que le jeu est bien loin des standards actuels mais remis dans le contexte des années 2000, ce gameplay aurait tout à fait pu offrir quelque chose de très sympathique aux joueurs.

Un jeu de tir à la troisième personne pour les consoles

Blizzard avait, à l’origine, annoncé StarCraft : Ghost en 2002. Autrement dit, il y a 18 ans. Ce jeu devait marquer l’incursion du studio sur la scène du jeu console et dans le même temps, proposer une alternative et une plongé plus en profondeur dans l’univers de StarCraft, un jeu qui, à l’époque, était surtout connu comme jeu de stratégie en temps réel. Cela étant dit, quelques années après son annonce officielle, le jeu fut mis en pause pour une durée indéterminée. En 2014, Mike Morhaime confirmait que le développement du jeu avait été annulé. Il aurait été intéressant de voir ce que cet opus aurait pu donné s’il avait été commercialisé. Un énième projet tué dans l’œuf.