Vidéo : un nouveau concept d’iPhone 12 pliable

À chaque nouvelle génération de smartphone qui approche, les fans apprécient imaginer à quoi les appareils pourraient ressembler. L'occasion de découvrir des concepts très réussis, des produits imaginaires que l'on rêverait d'avoir entre les mains, pour certains.

Des entreprises comme Samsung, Huawei ou encore Motorola proposent déjà des smartphones avec écran pliable et ce n’est pas une surprise d’apprendre que plusieurs rumeurs affirment que Apple travaillerait aussi sur un produit similaire. Difficile de savoir si la firme de Cupertino proposera un tel téléphone de sitôt ou non, mais pendant ce temps, les concepts se multiplient.

Ce concept d’iPhone avec écran pliable est très réussi

Nous vous avions déjà montré un concept d’iPhone avec écran pliable. En voici un nouveau, dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube ConceptsiPhone. Le résultat est très réussi. Ce concept diffère légèrement de ce que l’on a déjà pu voir aujourd’hui, à savoir un hybride smartphone/tablette. Ici, il s’agit davantage de ce que propose un Motorola Razr ou un Samsung Galaxy Z Flip, un smartphone qui peut se replier en quelque chose de plus petit, et non pas un appareil qui se déplie pour devenir tablette.

Apple pourrait-il proposer quelque chose de similaire ?

Un tel design a des avantages et des inconvénients, évidemment. L’un des inconvénients serait d’ailleurs qu’un iPhone plus petit ainsi plié serait moins fonctionnel qu’un hybride tablette. Cela étant dit, un tel form facteur permettrait à Apple de créer un iPhone plus compact et potentiellement plus fin que jamais, pour en faire un appareil plus portable et plus facile à gérer au quotidien.

Chacun se fera son idée sur un tel produit mais il convient de se rappeler qu’il ne s’agit là que d’un concept et non pas d’une quelconque fuite sur un produit à venir. Ce n’est donc en aucun cas une indication de ce que la marque à la pomme pourrait proposer dans un avenir plus ou moins proche. Mais si d’aventure la firme de Cupertino venait à proposer quelque chose de similaire, voilà qui serait très, très intéressant. À suivre !