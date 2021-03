Vidéo : un drone colibri s’infiltre dans un essaim de papillons monarques

Les drones permettent de réaliser des prises de vue absolument époustouflantes, accouchant de clichés jusqu'à il y a encore quelque temps impensables. Nouvel exemple aujourd'hui.

De par leur taille relativement réduite, les drones permettent de s’introduire assez facilement dans des environnements difficiles d’accès, voire impossibles pour l’homme avec des appareils plus conventionnels. Ces petites machines volantes offrent des prises de vue étonnantes. Embarquez par exemple dans un essaim de papillons monarques.

Un drone grimé en colibri vient observer un essaim de papillons monarques

Le problème avec les clichés que l’on prend de la nature, qu’il s’agisse de photos ou de vidéos, c’est que la présence même de l’homme peut effrayer la faune, ce qui entraîne des comportements non naturels. Et l’on perd de fait tout l’intérêt de l’observation. On sait aujourd’hui effacer cette présence humaine, via des commandes à distance, notamment. Mais aujourd’hui, des chercheurs ont trouvé un autre moyen d’y parvenir, en toute discrétion. Ceux-ci ont créé un drone déguisé en colibri, ce qui leur a permis d’aller capturer des images incroyables au sein d’un essaim de papillons monarques. Des images époustouflantes à découvrir dans la vidéo ci-dessous.

Pour capturer des clichés absolument incroyables

Ces séquences ont démarré dans une vidéo de Nature on PBS datant de 2020 dans laquelle, grâce à ce déguisement du drone, ce dernier a pu s’approcher au plus près d’un essaim de papillons monarques au repos. Ceux-ci sont agglutinés les uns sur les autres pour se maintenir au chaud en attendant que la température extérieure augmente. Un humain avec une caméra n’aurait jamais pu capturer de tels clichés dans la mesure où il aurait fallu s’approcher près, trop près, ce qui aurait dérangé les papillons et entraîné leur dispersion.

Ceci étant dit, le colibri n’est pas perçu comme une menace par le papillon monarque, le drone ainsi déguisé a donc pu s’approcher sans susciter la moindre réaction. Les chercheurs qui ont créé le drone l’ont aussi mis a point pour que ses pièces mobiles soient protégées. Et cette protection n’était pas tant voulue pour le drone en lui-même mais pour la propre protection des papillons dans la mesure où certains se sentaient tellement en sécurité qu’ils n’ont pas hésité à venir se poser dessus.