Vidéo : un déballage du pack DJI FPV Combo fuite

Les drones sont devenus très populaires en peu de temps. En quelques années seulement, ces appareils se sont grandement diversifiés. Certains sont conçus pour une utilisation en vue à la première personne.

Si certains pilotes de drones apprécient de pouvoir contrôler leur appareil via une caméra embarquée, d’autres, plus émérites, vont chercher des sensations fortes en utilisant une vue à la première personne, avec un casque devant les yeux, pour voir ce que verrait un “vrai pilote”. DJI devrait d’ailleurs bientôt proposer un pack complet pour ce faire.

DJI prépare un drone pour le pilote en vue à la première personne

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi pouvait ressembler le pilotage d’un drone en vue à la première personne ? Si c’est le cas, peut-être avez-vous déjà eu l’occasion d’essayer la chose, de participer à des courses même. Mais dans le cas contraire, sachez que DJI pourrait avoir dans ses cartons un pack complet pour profiter de cette expérience à nulle autre pareille. C’est tout du moins ce qui ressort d’une vidéo d’unboxing publiée par Dominion Drones.

Une vidéo d’unboxing fuite avant l’annonce officielle

La vidéo en question a rapidement été supprimée de la chaîne YouTube de Dominion Drones, preuve de la maladresse, mais elle a été republiée et partagée via SpiderMoneyFPV. Comme The Verge le précise, le projet de drone FPV n’est pas nouveau chez DJI mais cette vidéo d’unboxing nous donne un meilleur aperçu de ce à quoi tout ceci pourrait ressembler.

Le drone en question est assez petit et dispose d’un ensemble de caméras, orientées vers l’avant et vers le bas, avec une caméra principale, plus importante, montée presque tout en haut de l’appareil; La vidéo affirme aussi que le nouveau casque qui permet au pilote de profiter de la vue à la première personne et plus léger que le modèle original introduit par DJI en 2019 mais en termes de design pur, il semblerait que rien, ou presque, n’ait changé. Tout du moins sur la partie visible.

Pour l’heure, aucune information officielle quant à la date de disponibilité de ce drone mais différentes rumeurs semblent indiquer le mois de mars pour l’annonce. Cela signifie qu’il ne resterait plus long à attendre. Nous saurons alors tout ce qu’il y a à savoir de cette nouvelle référence : fonctionnalités, caractéristiques techniques, tarif et dates de disponibilité.