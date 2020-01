Vidéo : un aperçu de F-Stop, préquelle à Portal qui n’a jamais vu le jour

Portal est une licence qui a marqué les esprits, assurément. Malheureusement, s'il semblerait qu'un Portal 3 ne soit pas prêt de voir le jour, voici aujourd'hui un aperçu de F-Stop, un jeu de préquelle à Portal qui n'a jamais vu le jour.

Les fans n’auront très probablement pas le loisir de profiter d’un Portal 3, pas avant très longtemps en tout cas, Valve semble avoir une aversion pour le chiffre 3 dans ses jeux vidéo – Half-Life 3, on pense à toi ! -. Mais ceux-ci ont aujourd’hui l’occasion de découvrir un projet tout particulier dans l’univers de cette saga, un aperçu de la préquelle qui n’a jamais vu le jour… L’occasion de découvrir ce à quoi aurait pu ressembler un autre jeu dans cet univers si particulier.

F-Stop, préquelle à Portal, se dévoile en vidéo

LunchHouse Software a obtenu la permission de produire une série documentaire pour révéler en bonne et due forme F-Stop – alias Aperture Camera -, une préquelle à la série Portal qui a malheureusement été annulée à mi-chemin de son développement. La vidéo ci-dessous montre seulement les mécaniques de base du jeu mais elle fait déjà sensation. Le jeu restait un jeu de logique et tournait autour d’un appareil photo, lequel pouvait reproduire et modifier n’importe quel objet qui entrait dans son champ de vision.

Mais il faudra se contenter de vidéos, le jeu ne verra jamais le jour

Avec ce seul accessoire entre les mains, il devenait possible de prendre des photos de boîtes, de les réduire, ou les agrandir, pour atteindre des zones inaccessibles autrement. L’on pouvait aussi photographier un ventilateur au plafond pour s’en servir de rampe de lancement. L’objectif, quant à lui, restait le même que dans les jeux Portal, il fallait s’échapper des pièces dans lesquelles vous étiez enfermé(e) en utilisant tous les moyens à votre disposition. LunchHouse a promis davantage de vidéos à venir. Cela étant, le studio n’a aucun intention de proposer une version publique de F-Stop, et ce malgré un accès au code source. Il ne s’agit là que d’un aperçu de ce que le jeu aurait pu être et non d’un teaser pour un jeu à venir, malheureusement.