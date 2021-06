Vidéo : test de vitesse entre l’iPhone original et l’iPhone 12

Que de chemin parcouru depuis le lancement du premier iPhone en 2007. Pour mesurer les progrès réalisés par Apple, voici une vidéo impressionnante.

L’iPhone a déjà une très longue histoire derrière lui, depuis le lancement en grande pompe de son tout premier modèle. Que de chemin parcouru depuis toutes ces années. Les technologies ont progressé à pas de géant, pour des performances toujours plus impressionnantes. Et si l’on mettait le tout premier iPhone face au dernier en date, l’iPhone 12 ?

Comparaison de vitesse entre l’iPhone 12 et l’iPhone original

La première génération d’iPhone fut lancée en 2007. Cela signifie que l’appareil, qui a aujourd’hui 13 ou 14 ans, est considéré comme un véritable fossile selon les standards de la technologie. Les téléphones ont énormément progressé depuis lors, dans tous les domaines – performances, autonomie, écran, etc – mais il est difficile de quantifier cette progression sur une si longue période de temps.

Une vidéo qui décoiffe

Si vous êtes curieux de connaître le chemin parcouru par Apple en termes de performances, sachez que les équipes de PhoneBuff ont réalisé la vidéo ci-dessous, montrant les différences de performances entre l’iPhone premier du nom et le dernier modèle en date, l’iPhone 12. Vous n’avez bien évidemment pas besoin de regarder ladite vidéo pour savoir qui gagne mais c’est tout de même très intéressant.

Il va sans dire que l’iPhone 12 écrase complètement l’iPhone original en termes de vitesse. Quand on compare leurs spécifications, l’iPhone de première génération ne dispose que d’un processeur monocœur avec 128 Mo de RAM, contre un processeur à six cœurs avec 4 Go de RAM dans l’iPhone 12.

La définition de l’écran a, elle aussi, énormément augmenté, passant de 320 x 480 pixels à 2 532 x 1 170 pixels. Et bien qu’il s’agisse clairement pas d’une comparaison équitable entre les deux modèles, c’est assez marrant, et vraiment impressionnant, à regarder.