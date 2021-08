Vidéo : le robot humanoïde Atlas est un pro du parkour

Le robot Atlas de Boston Dynamics impressionne en faisant du parkour, une prouesse qui annonce la prochaine génération d'intelligence robotique.

Les robots font d’énormes progrès jour après jour. Certaines entreprises ont d’ailleurs des appareils déjà plus que remarquables. C’est le cas de Boston Dynamics, acteur incontournable du secteur, qui dispose dans son catalogue de quelques créations impressionnantes. C’est le cas du robot humanoïde Atlas, lequel réalise aujourd’hui une époustouflante démonstration.

Le robot Atlas de Boston Dynamics impressionne en faisant du parkour

Boston Dynamics s’est fait un nom ces dernières années grâce à ses robots comme Spot. L’entreprise américaine a parcouru énormément de chemin depuis ses débuts, développant de nouveaux robots, dotés de nouvelles capacités toujours plus impressionnantes. Dans une vidéo publiée tout récemment, on peut voir le robot humanoïde réaliser une série de mouvements de parkour.

Une prouesse qui annonce la prochaine génération d’intelligence robotique

Et il faut bien reconnaître que la vidéo est vraiment cool. C’est peut-être l’une des plus cool que l’on ait pu voir avec des robots. Le robot enchaîne ses mouvements à la perfection, comme pourrait le faire un adepte de cette discipline. Alors certes, l’ensemble n’est pas aussi gracieux que la prestation que peut livrer un humain qui réaliserait le même run mais le fait qu’un robot puisse reproduire ainsi et apprendre ce que fait un humain est absolument fascinant.

Selon le communiqué de Boston Dynamics, “le parkour est le bac à sable parfait pour l’équipe Atlas chez Boston Dynamics pour expérimenter de nouveaux comportements. Dans cette vidéo, nos robots humanoïdes font démonstration des capacités athlétiques de tout leur corps, maintenant leur équilibre tout du long durant plusieurs activités très changeantes et réclamant beaucoup d’intensité. À travers les sauts, les passages d’équilibre et les franchissements, nous montrons comment nous pouvons pousser Atlas dans ses retranchements et découvrir la prochaine génération d’intelligence en termes de mobilité, de perception et de sport.”

Si vous avez quelques minutes devant vous, regardez la vidéo ci-dessous pour découvrir ce robot en pleine action ainsi qu’un behind-the-scenes pour bien comprendre comment Boston Dynamics a pu mettre au point un tel humanoïde.