Vidéo : il crée un robot pour se couper les cheveux

Si le confinement a été - est encore, dans certains endroits - difficile à vivre, il a donné des idées à certains. Ce jeune ingénieur a eu l'idée folle de créer un robot pour se couper les cheveux. Aux ciseaux, s'il vous plaît !

Alors que de nombreuses entreprises ont du cesser leur activité à cause de la pandémie de Covid-19 et des mesures de confinement, des milliers de personnes ont décidé de commencer à se couper les cheveux chez eux. Ceci parce que les salons de coiffure ont fermé ou que ce genre d’activités est devenu relativement dangereux. Le YouTuber Shane de Stuff Made Here a décidé de profiter de cette opportunité pour mettre au point un robot coiffeur.

Ce jeune ingénieur a mis au point un robot coiffeur

Couper et coiffer les cheveux n’est pas simple. Impossible donc d’imaginer un simple bras robotisé équipé d’une tondeuse ou d’une paire de ciseaux pour venir tailler dans la masse directement. Comme Shane l’explique dans sa vidéo ci-dessous, l’opération requière notamment de séparer les cheveux. On ne taille pas de la même manière les cheveux sur le côté et ceux du dessus. C’est pour cette raison que nombre de coiffeurs vous peignent très souvent, pour s’assurer que la coiffure est bien équilibrée.

Pour ce faire, notre jeune créateur a finalement décidé d’opter pour un aspirateur. Et il a aussi conçu une application sur son iPad pour lui permettre de sélectionner le style de coupe qu’il veut. Le robot est même en mesure de “discuter” avec lui, comme vous le feriez avec votre barbier ou votre coiffeur.

Les résultats sont hilarants

Selon Shane, un robot coiffeur serait extrêmement pratique. “Les possibilités pour ce genre de machine sont infinies, le plus intéressant étant bien évidemment d’imaginer pouvoir réaliser des coupes trop difficiles à réaliser par les coiffeurs humains. Imaginez un dégradé mathématiquement parfait d’un côté de votre tête à l’autre.”

Mais quels résultats Shane a-t-il pu obtenir avec cette première version de son robot coiffeur ? Si vous avez quelques minutes devant vous, regardez donc la vidéo ci-dessous. Et préparez-vous à rigoler, encore et encore !