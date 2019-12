Vidéo : et voici maintenant l’aspirateur robot volant !

Les Youtubers ne manquent pas d'imagination. Nous en avant la preuve très régulièrement. Vous connaissiez les aspirateurs robots, peut-être en avez-vous chez vous d'ailleurs. Vous connaissiez aussi les drones. Mais saviez-vous qu'il est possible de mélanger les deux ?

Nous avons déjà pu voir des YouTubers réaliser des machineries totalement dingues, parfois dangereuses. C’est d’ailleurs quelques fois un succès mais souvent les choses tournent mal. Après l’aspirateur robot et le drone, voici… l’aspirateur robot volant. Oui, vous avez bien lu. C’est une création originale, probablement unique, d’un YouTuber très inspiré. Et le résultat est, comment dire, assez étrange, mais on pourrait imaginer qu’il puisse bien dépanner dans certaines maisons.

Un YouTube réalise un aspirateur robot volant

Peter Sripol a une chaîne largement dédiée au DIY. L’homme est un habitué de la chose et n’hésite pas à réaliser tout un tas de trucs, parfois utiles parfois complètement inutiles Seule compte la passion du bricolage, la réflexion et l’imagination. Aujourd’hui, c’est donc un aspirateur robot volant dont il est question. Pour démarrer son projet fou, notre homme a acheté un aspirateur robot d’entrée de gamme sur Amazon – moins de 100$ – et l’a largement modifié. Il n’a pas fallu ajouter beaucoup de composants électroniques pour obtenir l’appareil finalisé mais cela requiert tout de même certaines connaissances en la matière.

L’appareil est capable de souffler la poussière en évoluant juste au-dessus du sol

En pratique, cet accessoire d’un nouveau genre est capable de souffler la poussière et autres petits débris en évoluant juste au-dessus du sol. Voyez plutôt l’appareil en action dans la vidéo ci-dessous. Si le concept en lui-même est intéressant, il ne serait probablement pas très utile dans une maison pour une utilisation traditionnelle. Pour déblayer la poussière après un chantier peut-être, qui sait. Ou alors, il faudrait se contenter d’utiliser les rotors de l’appareil pour franchir des obstacles, passer des marches ou atteindre des coins autrement inaccessibles. Qui sait, peut-être verra-t-on des aspirateurs robots volants chez les revendeurs d’ici quelque temps.