Vidéo : ce superbe timelapse a réclamé trois années de travail

Le timelapse est un procédé d'effet spécial connu depuis fort longtemps. Et celui-ci offre des résultats souvent très intéressants. D'autant qu'il est relativement facile à réaliser. La création de ce photographe Danois est époustouflante.

La photographie en timelapse (accéléré) est un processus très chronophage. Certes, dans la plupart des cas, les photos et vidéos qui utilisent cet effet ne prennent pas trois ans à réaliser mais c’est précisément le temps qu’il a fallu au photographe Danois Jonas Høholt pour réaliser ce magnifique timelapse des quatre saisons juste à côté de chez lui à Jutland, au Danemark.

Ce timelapse des quatre saisons a demandé 3 ans de travail

Le timelapse ci-dessous a été réalisé pour montrer le changement des saisons au cours d’une année mais selon Jonas Høholt, il aura fallu traverser pas moins de 12 saisons sur une période de 3 ans pour parvenir à obtenir les images nécessaires pour l’assemblage de la vidéo finale. Patience est mère de vertu. Selon le photographe : “Les innombrables heures passées sur le site m’ont fait voir et ressentir la moindre différence apportée par les quatre saisons. Cela m’a fait ouvrir les yeux sur cette étonnante similarité de la nature pour nous les humains. En une seule respiration, la nature joue ses quatre saisons devant nos yeux avant de prendre une nouvelle respiration et de tout recommencer, encore et encore.”

Mais le résultat est époustouflant

Les timelapses sont légion aujourd’hui, dans les films, les séries et des milliers de vidéos sur le web, vous en avez certainement déjà vu de très réussies mais il faut bien reconnaître que celle-ci est sans nul doute l’une des plus époustouflantes à ce jour. Pour celles et ceux qui sont curieux de savoir comment ce projet a été mené à bien, la vidéo behind-the-scenes est aussi intégré dans cet article, juste dessous. Si vous avez quelques minutes devant vous, installez-vous confortablement, mettez en plein écran et profitez de ce magnifique spectacle. Un bon moyen de s’évader en cette période difficile.