Vid2Player : une intelligence artificielle génère des matchs de tennis réalistes

Les jeux vidéo de simulation ont fait d'énormes progrès ces dernières années, grâce aux performances en hausse de nos machines, notamment. L'intelligence artificielle pourrait offrir des avancées significatives.

Il n’y aura pas de Tournoi de Wimbledon cette année à cause de la pandémie de Covid-19 et de la crise sanitaire. Cela n’a rien de surprenant, nombre d’événements sportifs majeurs ont dû être annulés, ou reportés, comme c’est le cas des Jeux Olympiques 2020 de Tokyo. Le tennis reprend de manière très sporadique mais les travaux de chercheurs en intelligence artificielle pourraient préfigurer un tout nouveau genre de jeu de tennis ultra-réaliste.

Cette intelligence artificielle est capable de générer des vidéos de matchs de tennis

Les chercheurs de l’Université Stanford ont entraîné leur intelligence artificielle avec une base de données de vidéo de matchs de tennis annotés. En “regardant” ces vidéos, l’IA a pu apprendre à prédire les mouvements de certains joueurs ainsi que leurs réactions dans des situations très diverses. Résultat de l’opération, les chercheurs ont pu compiler des vidéos montrant des joueurs pro s’affronter les uns contre les autres.

Avec un réalisme à couper le souffle !

Pourtant, dans ces vidéos, rien de ce que voyez n’a réellement eu lieu, tout a été généré par l’intelligence artificielle. Le résultat est extrêmement réaliste et si l’on n’y fait pas très attention, on pourrait facilement jurer se retrouver devant un match en bonne et due forme. En utilisant l’IA, les chercheurs pourraient créer tous les matchs de vos rêves, entre des joueurs qui ne se sont jamais affrontés par exemple.

Ou alors, comme dans la vidéo ci-dessous, l’un des chercheurs suggère que des joueurs professionnels pourraient même jouer contre eux-même. Ce qui est évidemment très étrange à regarder. Imaginez un peu un Roger Federer qui jouerait contre lui-même.

Mieux encore, il serait possible de contrôler ses joueurs, à la manière d’un jeu de simulation de tennis comme il en existe aujourd’hui, si ce n’est que nous aurions là les vrais mouvements, les vraies réactions des joueurs. Pas mal, non ? À suivre !