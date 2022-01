Vetal, un drone à voilure fixe qui décolle et atterrit à la verticale

Vetal est un drone à ailes volantes fixes avec deux rotors pour décoller et atterrir à la verticale.

Les drones se sont aujourd’hui grandement, tant pour les professionnels que pour les particuliers. Il en existe aujourd’hui de très nombreux modèles, et il y en a pour tous les besoins, toutes les bourses et même tous les goûts. En termes de design général, par contre, c’est plus limité. Il y a les engins avec rotors “classiques” et les ailes volantes fixes, pour ainsi. Vetal fait partie de cette dernière catégorie. Présentation.

Vetal est un drone à ailes volantes fixes

Le design de drone le plus populaire, et plus précisément en ce qui concerne les drones grand public, serait très certainement celui qui utilise des rotors. Les rotors permettent aux drones de décoller et d’atterrir à la verticale, ce qui signifie que l’engin n’a pas besoin de piste comme un avion.

Cela étant dit, certains drones utilisent un design à ailes fixes, comme les avions justement, parce que cela permet une meilleure gestion de l’énergie, de couvrir de plus grandes distances et, parfois, un temps de vol plus important. HG Robotics pense avoir réussi à concilier le meilleur des deux mondes, si l’on peut dire, avec son drone Vetal. Ce drone utilise un design à ailes fixes ainsi que deux rotors pour l’aider à décoller et atterrir à la verticale.

avec deux rotors pour décoller et atterrir à la verticale

Le Vetal n’est pas nécessairement conçu pour être grand public, comme c’est le cas avec ce que peut proposer DJI. À la place, l’entreprise a positionné son Vetal comme un drone pouvant servir à remplir des missions professionnelles diverses, comme pour obtenir une vue aérienne des champs d’un agriculteur, etc.

Le drone Vetal utilise du machine learning embarqué et un algorithme de traitement d’image basé sur l’intelligence artificielle pour réaliser ses analyses de données et planifier ses missions. L’engin est aussi capable de supporter différents types de caméras. Autrement dit, selon votre utilisation du drone, il sera possible de monter telle ou telle caméra dessus.

L’appareil est aussi extrêmement facile à configurer. L’utilisateur n’a qu’à insérer la batterie et l’engin est paré au décollage, aucune calibration nécessaire, par exemple. Si vous êtes intéressé(e) par ce drone de HG Robotics, direction le site officiel pour tout savoir.