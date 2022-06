VERTU lance son smartphone Constellation X ULM accessible uniquement via un NFT

VERTU lance son smartphone VERTU Constellation X ULM, un smartphone de luxe accessible uniquement via un NFT.

Pour fêter ses 22 ans, VERTU Paris dévoile son nouveau smartphone VERTU Constellation X Ulm via un processus de vente exclusif : seulement 10 555 smartphones seront disponibles via l’achat d’un NFT baptisé VCXP, le tout sur le site officiel Vertu Paris.

VERTU lance son smartphone Constellation X ULM

Les propriétaires d’un NFT auront jusqu’au 23 septembre pour décider de convertir leur NFT en Vertu Constellation X Ulm (réception en février 2023) ou de le conserver pour intégrer le club business VERTU 3.0. Et pour ce lancement inédit, c’est Binance qui est partenaire de VERTU Paris. 1 000 NFT sont en vente sur l’exchange. Le reste des NFT sont sur la plate-forme Galler.io et le site officiel VERTU Paris.

En ce qui concerne le smartphone en lui-même, il faut savoir que le VERTU Constellation X ULM embarque un processeur Octa-core (2 x 2,80 GHz Cortex-X1 & 2 x 2,25 GHz Cortex-A76 & 4 x 1,80 GHz Cortex-A55) associé à 12 Go de RAM, un module photo triple capteur – capteur principal de 50 MP à f/1,9, objectif ultra-large de 12 MP à f/2,2 et téléobjectif de 48 MP à f/3,5 – pour des captations [email protected] ou [email protected]/60fps. Pour le reste, on citera son compartiment double SIM, sa compatibilité 5G, son écran de 6,71 pouces 120 Hz et son capteur d’empreintes digitales.

VERTU Paris s’est par ailleurs associé à COMMUNITAKE, spécialiste de la confidentialité et de la sécurité des communications, pour notamment chiffrer l’ensemble des échanges vocaux et par messagerie. Une dimension sécurité très intéressante sur un appareil de ce genre.

Un smartphone de luxe accessible uniquement via un NFT

De plus, chaque détenteur d’un NFT VCXP aura accès à des événements exclusifs et privés qui rassembleront les personnes influentes chez VERTU (plus de 300 000) ainsi que les nouveaux membres du Club VERTU 3.0 et les membres du Hall of Famers, comme Elon Musk, Stephen Joseph Squeri et d’autres entrepreneurs à succès.

Les 10 555 NFT sont mis en vente dès à présent au tarif de 5 175 $, avec un prix de vente du Constellation X Ulm de 14 890 $.

VERTU va plus loin encore pour fêter cet anniversaire puisque, au total, ce sont pas moins de 4,68 millions de dollars qui seront redistribués à la communauté. En effet, tous les 79 NFT vendus, des prix en crypto-monnaies allant de 20 000 à 50 000 $, voire 100 000 $ seront attribués et une fois les 10 555 NFT vendus, un tirage au sort sera organisé pour attribuer 4 grands prix d’une valeur totale de 1 million de dollars (4 Bentley Bentaygas aux couleurs VERTU et à l’édition intérieure VERTU). Et comme si cela ne suffisait pas, VERTU Paris fera un don de 500 000 $ à Médecins Sans Frontières.