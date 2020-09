Vertigo Games entre dans le giron d’Embracer Group (THQ Nordic/Koch Media)

L'ogre suédois Embracer Group annonce le rachat du studio Vertigo Games pour 50 millions d'euros.

Spécialisé dans le développement (Vertigo Studios) et l’édition (Vertigo Publishing) de titres en réalité virtuelle, Vertigo Games va désormais agir en tant qu’entité indépendante qui produit et publie du contenu sous le label Koch Media d’Embracer Group. Officiellement partenaire de toutes les plateformes VR (Sony, HTC, Google, Steam, Facebook, Samsung, Acer, Dell, HP, Lenovo, Pimax VR, VRVana, Eccodis), le studio américain a développé Arizona Sunshine, A Fisherman’s Tale et Ghost Patrol VR. Six nouveaux jeux, dont le shooter After the Fall, sont prévus pour la période 2020/2021.

We're very excited for the future of #VR and our role to push it forward with the support of @KochMedia_HQ family. https://t.co/OJdEtkoM3c — Vertigo Games (@vertigogames) September 16, 2020

“Vertigo Games a beaucoup évolué ces dernières années, ce qui a fait que nous sommes passés du développement à l’édition très rapidement. Je suis très fier de voir l’entreprise faire ses débuts dans cette toute nouvelle aventure aux côtés du groupe Embracer“, explique Richard Stitselaar, CEO de Vertigo Games. “Avec Koch Media nous avons trouvé un partenaire qui est tout aussi motivé à repousser les limites des jeux VR, ce que nous ferons tous ensemble, plus que jamais, avec les nouvelles opportunités que nous offre ce partenariat.”

Embracer Group met un pied dans la réalité virtuelle

Avec l’acquisition de Vertigo Games, Embracer Group entre dans un tout nouveau segment du marché, étendant son réseau ainsi que son catalogue. Dr. Klemens Kundratitz, CEO de Koch Media, précise : “Nous avons étudié de près le marché de la réalité virtuelle ces dernières années. Nous pensons que le moment est venu d’étendre nos activités dans ce secteur qui connaît une croissance rapide. Je suis sûr que nous ne sommes qu’au début du développement de cette technologie et de ce qu’elle offre aux joueurs du monde entier. Nous sommes vraiment très heureux de l’acquisition de Vertigo Games et qu’une équipe VR rejoigne le groupe. Ensemble, nous repousserons les frontières du gaming VR encore plus loin, combinant notre solide expertise en développement et édition.“