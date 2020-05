Vers une sortie en 2023 pour le très attendu GTA VI ?

Grand Theft Auto est l'une des licences de jeux vidéo les plus populaires au monde. Opus après opus, le succès est toujours plus impressionnants. Logique donc que GTA VI soit très attendu. Mais il va falloir patienter longtemps, très longtemps semble-t-il.

Avec le succès totalement dingue rencontré par Rockstar et son GTA V, il était inimaginable que le studio ne poursuive pas avec un GTA VI. La question finalement que tous les fans se posent est la suivante : quand pourra-t-on en profiter ? La bonne nouvelle, si l’on peut dire, c’est qu’il serait possible de cocher une vague période sur un calendrier. Cette période, ce serait l’année 2023.

Un nouvel indice dans les dépenses prévisionnelles de Take-Two

En effet, selon un formulaire 10-K – qui un rapport annuel exigé par la Securities and Exchange Commission des États-Unis, donnant un résumé complet des performances financières d’une entreprise – déposé par Take-Two, la maison mère de Rockstar, l’on apprend que l’entreprise prévoirait de dépenser pas moins de 89 millions de dollars en marketing sur une période de 12 mois se terminant au 31 Mars 2024. Un budget plus que conséquent à dépenser dans la publicité. Deux fois supérieur d’ailleurs à ce que l’entreprise dépense les autres années.

laisse à penser que GTA VI pourrait sortir en 2023

La raison derrière ce chiffre impressionnant serait, tout du moins selon l’analyste Jeff Cohen de la société d’investissement Stephens, GTA VI. Il s’agirait là en effet de la période de lancement de GTA VI. Logique donc que Take-Two fasse parler du jeu autant que faire se peut. Il faudrait donc pour cela un budget marketing extrêmement conséquent. Bien sûr, tout ceci n’est que pure spéculation à l’heure actuelle. Mais quand on sait que GTA V a rapporté plus d’un milliard de dollars à l’entreprise et qu’elle continue d’engranger des revenus notamment grâce à GTA Online, on se dit que Take-Two veut s’assurer du succès de son successeur. Reste que, malheureusement, cette date de 2023 signifie qu’il faudra attendre encore au moins 3 ans pour découvrir ce nouvel opus…